Μαρίνα Ζέας: Σφοδρή σύγκρουση τουριστικού σκάφους με αλιευτικό

Ένα σοβαρό ατύχημα συνέβη σήμερα (1/6/2026) στην θαλάσσια περιοχή έξω από τη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, όταν ένα τουριστικό σκάφος συγκρούστηκε σφοδρά με ένα αλιευτικό.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουριστικό σκάφος με ελληνική σημαία και 12 επιβαίνοντες συγκρούστηκε με το αλιευτικό σκάφος με έναν επιβάτη, περίπου 1 ναυτικό μίλι από τη Μαρίνα Ζέας.

Ο ψαράς που βρισκόταν στο αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε από το Λιμενικό, το οποίο βρέθηκε στο σημείο, και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μαρίνα Ζέας.

Το τουριστικό, αφού δεν είχε υποστεί μεγάλη ζημιά έφτασε μόνο του μέχρι τη Μαρίνα Ζέας, ενώ το άλλο σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους και διενεργούν προανάκριση.