Πάτρα: Σε σήμανση έργων προσέκρουσε η μοτοσικλέτα στο δυστύχημα με πατέρα και γιο

Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας
Νέα στοιχεία για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πατέρα και γιο στην Πάτρα προκύπτουν από την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.
Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, οι οποίοι συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα.
Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς μέχρι στιγμής παραμένουν αναπάντητα αρκετά ερωτήματα γύρω από την τραγωδία που συγκλόνισε την Πάτρα και ολόκληρη την Αχαΐα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υλικό από την κάμερα που έφερε ο 52χρονος στο κράνος του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη συσκευή λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος και προχώρησαν στην εξέτασή της, ελπίζοντας ότι θα καταγράψει τις τελευταίες στιγμές πριν από το μοιραίο.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγραφή της κάμερας φαίνεται να σταματά λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, γεγονός που δεν επιτρέπει προς το παρόν την πλήρη αποτύπωση των συνθηκών του δυστυχήματος. Για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στην υπόθεση.
Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής στο Ρίο, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος», σε ένα σημείο που κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Όπως αναφέρουν, στην περιοχή εκτελούνται εδώ και χρόνια έργα, ενώ στο παρελθόν έχουν σημειωθεί και άλλα σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Ο 17χρονος Κωνσταντίνος έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που διήρκεσαν περισσότερο από μία ώρα, ο 52χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία. Στο Κοτρώνι, όπου διέμενε η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και γείτονες αδυνατούν να πιστέψουν την απώλεια. Ο Διονύσης Γκέκας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή, καθώς διατηρούσε επιχείρηση ανακύκλωσης δίπλα στην κατοικία του.
Βαρύ είναι το κλίμα και στην οικογένεια της Παναχαϊκής, καθώς ο 17χρονος Κωνσταντίνος αγωνιζόταν στα τμήματα μπάσκετ του συλλόγου. Θλίψη επικρατεί και στο Πειραματικό Λύκειο Πατρών, όπου φοιτούσε ως μαθητής της Β' Λυκείου.
Από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, δεκάδες πολίτες επισκέπτονται το σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λουλούδια και αναμμένα κεριά στη μνήμη του πατέρα και του γιου, που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή.
Πάτρα: Συγκλονίζει η απώλεια πατέρα και γιου κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής - Χωρίς απαντήσεις τα αίτια του τροχαίου από την κάμερα του κράνους
