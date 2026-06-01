Πάτρα: Σε σήμανση έργων προσέκρουσε η μοτοσικλέτα στο δυστύχημα με πατέρα και γιο

Νέα στοιχεία για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πατέρα και γιο στην Πάτρα προκύπτουν από την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, οι οποίοι συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα.

Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς μέχρι στιγμής παραμένουν αναπάντητα αρκετά ερωτήματα γύρω από την τραγωδία που συγκλόνισε την Πάτρα και ολόκληρη την Αχαΐα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υλικό από την κάμερα που έφερε ο 52χρονος στο κράνος του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη συσκευή λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος και προχώρησαν στην εξέτασή της, ελπίζοντας ότι θα καταγράψει τις τελευταίες στιγμές πριν από το μοιραίο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, 52χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, με συνεπιβάτη έναν 17χρονο ημεδαπό, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δυο ανδρών.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.