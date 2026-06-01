Στις παραλίες η Πάτρα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος- ΦΩΤΟ

Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια κύλησε η ημέρα του Αγίου Πνεύματος στην Πάτρα, με εκατοντάδες πολίτες να επιλέγουν τις παραλίες της περιοχής για στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς.

Από τις πρωινές ώρες η Πλαζ της Πάτρας γέμισε από λουόμενους κάθε ηλικίας, ενώ αυξημένη ήταν η κίνηση και στις παραλίες του Ρίου, του Αγίου Βασιλείου, των Αραχωβιτίκων και του Ψαθοπύργου. Πολλοί εκμεταλλεύτηκαν την αργία και τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην ημέρα.