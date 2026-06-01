Πάτρα: Συναγερμός στα Δεμένικα για τραυματία από πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας, έπειτα από πληροφορία για τραυματισμένο άτομο στην περιοχή των Δεμενίκων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε στη συμβολή των οδών Σολωμού και Καζαντζάκη, όπου εντοπίστηκε άτομο που φέρει τραύματα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν οτι το άτομο έχει δεχθεί πυροβολισμό από αεροβόλο όπλο.

Στο σημείο σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος ενώ αναζητούν κι ένα αυτοκίνητο στο οποίο φέρεται να επέβαινε το άτομο που πυροβόλησε.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.





