Πάτρα: Την Τετάρτη η κηδεία του Λεωνίδα Γεράνιου

Βαρύ πένθος σκόρπισε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Λεωνίδα Γεράνιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη στον αθλητισμό και την κοινωνική ζωή της πόλης.

Ο εκλιπών, συνταξιούχος του ΟΤΕ, υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της ΕΑΠ, με πολυετή και καθοριστική προσφορά στον ιστορικό σύλλογο. Ως πρόεδρος και διοικητικό στέλεχος συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη και την πορεία της ομάδας, ενώ η δράση του ξεπέρασε τα στενά όρια του συλλόγου, καθώς υπηρέτησε τον αθλητισμό από πολλές και διαφορετικές θέσεις ευθύνης.

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Τάκη Αντωνόπουλου, ο οποίος, έχοντας μακρά σχέση με την ΕΑΠ ως αθλητής και στέλεχος, αποχαιρέτησε τον Λεωνίδα Γεράνιο κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον σύλλογο και στις ζωές πολλών ανθρώπων.

«Προσέφερε με ανιδιοτέλεια, ήθος και αφοσίωση. Πολλοί του οφείλουν πολλά και κάποιοι τα πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του, υπογραμμίζοντας την προσφορά και το έργο που αφήνει ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

Με ανακοίνωσή του και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΠ εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος. Στο ψήφισμά του κάνει λόγο για μία εμβληματική μορφή του συλλόγου, η οποία υπηρέτησε την ΕΑΠ από θέσεις ευθύνης, φτάνοντας μέχρι και την προεδρία της, προασπίζοντας πάντοτε τα συμφέροντά της.

Παράλληλα, η ανακοίνωση αναδεικνύει τη σημαντική προσφορά του στον ευρύτερο αθλητικό χώρο, καθώς διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών, ενώ υπηρέτησε και ως πρόεδρος του ΠΕΑΚ, συμβάλλοντας στη διοργάνωση σημαντικών αθλητικών γεγονότων στην Πάτρα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στις 13:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών, στη γειτονιά όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Ο Λεωνίδας Γεράνιος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ελένη, τα παιδιά του Σταύρο και Αντώνη, τα εγγόνια, το δισέγγονό του και τους λοιπούς συγγενείς του.

Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με ανθρώπους του αθλητισμού και φίλους του να αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, το ήθος και την ανιδιοτελή υπηρεσία προς τον πατραϊκό αθλητισμό.