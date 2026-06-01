Απόκοσμο τείχος σκόνης «κατάπιε» την πόλη Χαρμπίν στην Κίνα

Μια σπάνια και εξαιρετικά βίαιη αμμοθύελλα έπληξε την πόλη Χαρμπίν στη βορειοανατολική Κίνα το απόγευμα της Κυριακής (31.05,2026), γύρω στις 17:00 τοπική ώρα, μετατρέποντας τη μέρα σε νύχτα μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνοδεύτηκαν από ανέμους 13 μποφόρ προκαλώντας σοβαρές καταστροφές, συντρίμμια και σχεδόν μηδενική ορατότητα. Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο με την αμμοθύελλα να «πνίγει» την πόλη Χαρμπίν στην Κίνα. Οι κάτοικοι της Χαρμπίν έγιναν μάρτυρες ενός πρωτοφανούς καιρικού φαινομένου.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, δείχνοντας ένα συμπαγές, γιγαντιαίο «τείχος» σκόνης να προελαύνει και να καταπίνει κυριολεκτικά τους ουρανοξύστες και τις υποδομές της κινεζικής μεγαλούπολης, εκμηδενίζοντας το φως του ήλιου