Έβερεστ: Απογοητευτική εικόνα – Απέραντος σκουπιδότοπος σε καμπ ορειβατών στα 7.900 μέτρα

Εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, κονσέρβες τροφίμων και απορρίμματα, έχουν μετατρέψει ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη του πλανήτη σε χωματερή
Σε απέραντο σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί το σημείο που κατασκηνώνουν οι φυσιολάτρες ορειβάτες του Έβερεστ, και ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου προκαλεί αποτροπιασμό.
Η ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητα του Έβερεστ μεταξύ των ορειβατών οδηγεί σε ένα σοβαρό πρόβλημα με τα σκουπίδια που συγκεντρώνονται στην περιοχή.
Στα περίπου 7.900 μέτρα υψόμετρο, το Camp IV στο Όρος Έβερεστ αποτελεί το υψηλότερο σημείο κατασκήνωσης στη Γη και την τελευταία στάση πριν από την κορυφή. Έναν τόπο που κάποτε συμβόλιζε το απόλυτο όριο της ανθρώπινης αντοχής και το δέος απέναντι στη φύση.
Σήμερα, όμως, η εικόνα του προκαλεί απογοήτευση. Βίντεο στο Twitter δείχνει εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, κονσέρβες τροφίμων και κάθε είδους απορρίμματα, έχουν μετατρέψει ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη του πλανήτη σε χωματερή.
