Άγριο νοκ άουτ σε αγώνα πυγμαχίας στο Γαλάτσι: Πυγμάχος εκτοξεύτηκε έξω από τα σχοινιά

Στο Main Event του Fight for Glory 4, ο Billy G αντιμετωπίζει τον Σωτηρόπουλο σε μια Light Heavyweight μάχη υψηλής έντασης, με φόντο μια θέση στον μεγάλο τελικό της Ζώνης Ελλάδος στο Fight for Glory 5
Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα από το Fight for Glory IV στο Γαλάτσι κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή ενός άγριου νοκ άουτ που άφησε άφωνους τους θεατές και τους φίλους της πυγμαχίας.
Στα πλάνα φαίνεται ο πυγμάχος Σωτηρόπουλος να δέχεται ένα εξαιρετικά δυνατό χτύπημα από τον αντίπαλό του, να χάνει την ισορροπία του και να καταλήγει έξω από τα σχοινιά του ρινγκ, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της βραδιάς.Το χτύπημα έδωσε ο Billy G, ο Έλληνας πυγμάχος με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο οποίος επικράτησε με θεαματικό τρόπο στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Fight for Glory IV.
Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης και την αναστάτωση που προκλήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα στις εξέδρες, ο Σωτηρόπουλος είναι καλά στην υγεία του και δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Η αναμέτρηση ήταν από τις πλέον πολυαναμενόμενες της διοργάνωσης και διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι. Οι δύο αθλητές διασταύρωσαν τα γάντια τους στην κατηγορία Light Heavyweight, σε αγώνα έξι γύρων των τριών λεπτών.
Από το πρώτο καμπανάκι οι δύο πυγμάχοι έδειξαν έτοιμοι να προσφέρουν θέαμα υψηλού επιπέδου, ωστόσο το φινάλε ήρθε νωρίτερα και με εκκωφαντικό τρόπο, όταν ο Billy G βρήκε το κατάλληλο άνοιγμα και εξαπέλυσε το χτύπημα που έμελλε να κρίνει τον αγώνα.
