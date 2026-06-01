Άγριο νοκ άουτ σε αγώνα πυγμαχίας στο Γαλάτσι: Πυγμάχος εκτοξεύτηκε έξω από τα σχοινιά

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα από το Fight for Glory IV στο Γαλάτσι κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή ενός άγριου νοκ άουτ που άφησε άφωνους τους θεατές και τους φίλους της πυγμαχίας.

Στα πλάνα φαίνεται ο πυγμάχος Σωτηρόπουλος να δέχεται ένα εξαιρετικά δυνατό χτύπημα από τον αντίπαλό του, να χάνει την ισορροπία του και να καταλήγει έξω από τα σχοινιά του ρινγκ, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της βραδιάς.Το χτύπημα έδωσε ο Billy G, ο Έλληνας πυγμάχος με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο οποίος επικράτησε με θεαματικό τρόπο στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Fight for Glory IV.