Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τραύματα στο πρόσωπο – «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο» έγραψε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του, καθώς δημοσιοποίησε μια selfie στην οποία φαίνεται τραυματισμένος στο πρόσωπο, χωρίς να εξηγεί πώς προήλθαν τα σημάδια.

Ο καλλιτέχνης στέκεται μέσα σε σπίτι και κοιτάζει τον φακό. Έχει εκδορές στο μέτωπο και στη μύτη ενώ έχει χτυπήσει και στο αριστερό μάτι του. Φοράει μάλιστα και ένα τσιρότο, όπως φαίνεται στη σχετική εικόνα.

«Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο», έγραψε ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για το πώς τραυματίστηκε.

Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας αποκάλυψε προ ημερών μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN, πως ο τραγουδιστής είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του και αναγκάστηκε να αναβάλει προγραμματισμένα live, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανιζόταν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε βίντεο από το Άγιο Όρος, την ώρα που μαγείρευε και τραγουδούσε σε κουζίνα Μονής. Ο τραγουδιστής δεν ανέφερε τίποτα για τον τραυματισμό και το ατύχημα που είχε προηγηθεί. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του. Χτύπησε το κεφάλι του και ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και δεν έγινε το πρόγραμμα» είχε αναφέρει ο δημοσιογράφος. Ίσως η παρακάτω εικόνα να τραβήχτηκε τότε, αν και ο καλλιτέχνης δεν το ξεκαθάρισε μέσα από την ανάρτησή του.