Τίμησαν τον Φωκίωνα Ζαΐμη δύο διεθνείς Οργανισμοί - BSEC και PABSEC

Τιμητικές πλακέτες από δυο εκπροσώπους διεθνών οργανισμών απενεμήθησαν στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας και πρόεδρο τοης Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας (CPMR) Φωκίωνα Ζαίμη.

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξείνου Πόντου (BSEC) Lazar Comanescu και η Γενική Γραμματέας του PABSEC Ms Cobzareanu θεώρησαν ότι η συμβολή του κ. Φωκίωνα Ζαΐμη στην προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας είναι σημαντική και άξια επιβράβευσης.

“Είχα την ιδιαίτερη τιμή να παραλάβω δύο τιμητικές πλακέτες από εκπροσώπους δύο σημαντικών Οργανισμών στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου. Αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίσω το δύσκολο αυτό έργο με αφοσίωση. Η ικανοποίησή του ήταν ακόμα μεγαλύτερη, προ μηνών, όταν δέχθηκαν να γίνει το σπουδαίο αυτό συνέδριο στην καρδιά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα. Διότι, πέραν από τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και σύσφιξης σχέσεων με φορείς της περιοχής μας, προβάλλεται ο τόπος μας και οι ομορφιές του”, δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Η επιτυχής διοργάνωση στην Πάτρα ήταν αποτελεσμα συνεχούς, πολυετούς εργασίας από το 2019 σε θέματα διεθνών σχέσεων αλλά και σε σειρα τοπικών και περιφερειακών παρεμβάσεων, με σκληρη δουλειά, μακριά από τα φωτα της δημοσιοτητας.

Συνεχίζοντας ο κ. Ζαΐμης ανέφερε ότι κάθε προσπάθεια προσέλκυσης σημαντικών διεθνών συνεδρίων και εκδηλώσεων αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία ανάδειξης του υψηλού επιπέδου επιστημονικού δυναμικού μας, της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, καθώς και προοπτικών συνεργασίας.