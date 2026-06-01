Πάτρα: Συγκλονίζει η απώλεια πατέρα και γιου κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής - Χωρίς απαντήσεις τα αίτια του τροχαίου από την κάμερα του κράνους

Ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος επέστρεφαν από βόλτα με τη μοτοσικλέτα τους , όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μεγάλου κυβισμού μηχανή εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το μοιραίο δυστύχημα.

Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από τις συνθήκες του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος που συγκλόνισε την Πάτρα το μεσημέρι της Κυριακής, στοιχίζοντας τη ζωή σε πατέρα και γιο.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν στρέψει τις ελπίδες τους στο υλικό από κάμερα που έφερε ο 52χρονος στο κράνος του, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος. Αμέσως μετά το συμβάν, άνδρες της Τροχαίας πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή και εντόπισαν την κάμερα λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της τραγωδίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγραφή φαίνεται να έχει διακοπεί λίγα δευτερόλεπτα πριν από το δυστύχημα, γεγονός που δεν επιτρέπει, προς το παρόν, την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής στο Ρίο, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος». Πρόκειται για ένα σημείο που κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί και άλλα σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Όπως αναφέρουν, ο δρόμος παρουσιάζει έντονη κλίση, στενεύει στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ τα έργα που εκτελούνται εδώ και χρόνια δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες για τους οδηγούς.

Ο 17χρονος Κωνσταντίνος υπέκυψε ακαριαία στα τραύματά του, ενώ ο πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για περισσότερο από μία ώρα προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία. Στο Κοτρώνι, όπου διέμενε η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και γείτονες αδυνατούν να πιστέψουν την απώλεια. Ο 52χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή, καθώς διατηρούσε επιχείρηση ανακύκλωσης δίπλα στην κατοικία του.

Βαρύ είναι το κλίμα και στην οικογένεια της Παναχαϊκής, καθώς ο 17χρονος Κωνσταντίνος αγωνιζόταν στα τμήματα μπάσκετ του συλλόγου. Θλίψη επικρατεί και στο Πειραματικό Λύκειο Πατρών, όπου φοιτούσε ως μαθητής της Β’ Λυκείου.

Από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, δεκάδες πολίτες επισκέπτονται το σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λουλούδια και αναμμένα κεριά στη μνήμη του πατέρα και του γιου που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή.