Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν μια 39χρονη βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στην οδό Βασ. Όλγας στην Καλαμάτα, όταν γείτονες άκουσαν φωνές από διαμέρισμα και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί ο 41χρονος σύντροφος της γυναίκας άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματος. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους.

Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα, ενώ – κατά το ίδιο δημοσίευμα – στο χέρι της ήταν τοποθετημένο το μαχαίρι.

Στο διαμέρισμα έσπευσε ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της άτυχης 39χρονης.

Ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν τα παιδιά βρίσκονταν στο διαμέρισμα την ώρα του εγκλήματος.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας έχει αναλάβει να ρίξει φως στην υπόθεση.