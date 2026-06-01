Νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού drone – Με βαλλιστικούς πυραύλους απάντησε η Τεχεράνη

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι επαφές για τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον μέσα στο Σαββατοκύριακο έκανε επιδρομές σε διάφορες θέσεις της Τεχεράνης μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone. Σειρήνες ηχούν στο Κουβέιτ.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ ήταν σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom), η οποία επισημαίνει ότι πρόκειται για επιδρομές αυτοάμυνας.

Όπως αναφέρεται κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν έχει τραυματιστεί, ενώ η ανακοίνωση κάνει λόγο για γρήγορη αντίδραση των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησε επιδρομές αυτοάμυνας σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Γκορούκ του Ιράν και στο νησί Κεσμ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη αντέδρασαν γρήγορα εξαλείφοντας την ιρανική αεράμυνα, έναν σταθμό ελέγχου εδάφους και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που αποτελούσαν σαφείς απειλές για πλοία που διέρχονται από περιφερειακά ύδατα.

Κανένα μέλος των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε. Η CENTCOM θα συνεχίσει να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας».

Φρουροί της Επανάστασης: Χτυπήσαμε αμερικανική βάση

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν γνωστοποίησαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον αεροπορικής βάσης, η οποία, όπως υποστηρίζουν, είχε χρησιμοποιηθεί για την επίθεση σε τηλεπικοινωνιακό πύργο στο νησί Σιρίκ της επαρχίας Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης προχώρησε στην επιχείρηση περίπου μία ώρα μετά το πλήγμα που αποδίδεται στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Μετά την επιθετική ενέργεια του αμερικανικού στρατού εναντίον τηλεπικοινωνιακού πύργου στο νησί Σιρίκ της επαρχίας Χορμοζγκάν, οι δυνάμεις της Αεροδιαστημικής Διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης έθεσαν στο στόχαστρο την αεροπορική βάση από την οποία προήλθε η επίθεση και οι προκαθορισμένοι στόχοι καταστράφηκαν», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Οι ιρανικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία της βάσης που φέρεται να δέχθηκε το πλήγμα, ενώ έως τώρα δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις αμερικανικές αρχές.

Επιθέσεις στο Κουβέιτ

Στο μεταξύ η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχαιτίζει σήμερα (01.06.2026) το πρωί επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ σειρήνες αεράμυνας ήχησαν σε όλη τη χώρα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπιζε μια «εχθρική επίθεση» με πυραύλους και drones, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά της χώρας αυτής του Κόλπου.

«Όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις», ανακοίνωσε ο στρατός με ανάρτηση στο X. Δεν διευκρίνισε την προέλευση της επίθεσης αυτής.