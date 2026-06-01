Καιρός: Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα

Ο Ιούνιος μπήκε και μαζί του έφερε το καλοκαίρι, αφού οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες ήρθαν για να μείνουν και σύμφωνα με τις προγνώσεις ο καιρός θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα όλη την υπόλοιπη εβδομάδα.

Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι άκρως καλοκαιρινός μιας και η θερμοκρασία θα παρουσιάζει μικρή άνοδο και φτάνει τοπικά έως τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές για την εποχή τιμές αναμένεται να διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά τμήματα αναμένονται τοπικές μπόρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς.

