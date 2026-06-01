Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Ανοιχτά σήμερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Του Αγίου Πνεύματος σήμερα, ωστόσο οι αργία δεν αφορά όλους του εργαζομένους. Ανοιχτά τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες.

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι ημέρα αργίας για ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους και ομάδες εργαζομένων, χωρίς όμως να αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία για το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Μεγάλο τμήμα της αγοράς θα λειτουργήσει κανονικά, ενώ τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό με το καθιερωμένο τους ωράριο.

Κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια δεν θα λειτουργήσουν, καθώς η συγκεκριμένη ημέρα θεωρείται αργία για τους συγκεκριμένους κλάδους.

Να σημειωθεί ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τράπεζες θα επανέλθει από την Τρίτη, ενώ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζικών καταστημάτων θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά όπου αυτό προβλέπεται.

Πώς θα λειτουργήσει η αγορά

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που σημαίνει ότι τα περισσότερα καταστήματα λιανικής και τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά. Κανονικά θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές.

Παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιοχές της χώρας εφαρμόζονται τοπικές ρυθμίσεις ή διατηρούνται παραδοσιακά έθιμα που επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς.

Σε ποιες περιοχές τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά

Στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, έχει εισηγηθεί τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Τοπικές αργίες ισχύουν επίσης σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία το μέτρο αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορικών καταστημάτων.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλό είναι να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το ωράριο λειτουργίας που θα ισχύσει στην περιοχή τους.

Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία και τα φροντιστήρια.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται αργία

Αν και η αργία δεν εφαρμόζεται οριζόντια στον ιδιωτικό τομέα, αρκετοί επαγγελματικοί κλάδοι την αναγνωρίζουν μέσω συλλογικών συμβάσεων ή ειδικών ρυθμίσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε βιβλιοπωλεία, φροντιστήρια μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, επιχειρήσεις Τύπου και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, ναυτιλιακά πρακτορεία, επιχειρήσεις πετρελαιοειδών, ξυλεμπορικές επιχειρήσεις, καπνοβιομηχανίες, καθώς και εργαζόμενοι σε τεχνικά έργα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και λατομεία.

Πότε μια ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να παραμείνει κλειστή

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), μια επιχείρηση μπορεί να τηρήσει την αργία του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό προβλέπεται από απόφαση Περιφερειάρχη, συλλογική σύμβαση εργασίας, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ή πάγια επιχειρησιακή συνήθεια.

Στις περιπτώσεις όπου η ημέρα θεωρείται αργία αλλά η επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% στις αποδοχές τους.

Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, η προσαύξηση υπολογίζεται επί του ημερομισθίου, ενώ για τους μισθωτούς επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού.

Παράλληλα, όπου η ημέρα αναγνωρίζεται ως αργία, όσοι δεν εργαστούν θα λάβουν κανονικά τις αποδοχές τους χωρίς καμία περικοπή.