Ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης στην Ακράτα – Δύο άτομα εισέβαλαν στο σπίτι της και άρπαξαν χρήματα

Ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου 2026 στην Ακράτα Αχαΐας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 11 το βράδυ δύο νεαρά άτομα εισέβαλαν στην κατοικία της γυναίκας, που βρίσκεται στην παραλιακή περιοχή της Ακράτας. Οι δράστες ακινητοποίησαν την ηλικιωμένη και κατάφεραν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό, το οποίο αποτελούσε τις οικονομίες της.

Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στην Ελληνική Αστυνομία, με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας να διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.