Πάτρα: Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο με θύματα τον 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του - «Κλειδί» η κάμερα στο κράνος

Ως «καρμανιόλα» είναι γνωστό το σημείο κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής στο Ρίο κοντά στο Τόφαλος, όπου πατέρας και γιος, αναβάτες σε μοτοσικλέτα, ενεπλάκησαν σε τροχαίο, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να χάνει επί τόπου τη ζωή τους και ο 52χρονος , ο οποίος ήταν ο οδηγός, να αφήνει την τελευταία του πνοή λόγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Mega, η στιγμή του δυστυχήματος μπορεί να έχει καταγραφεί σε βίντεο, καθώς ο 52χρονος πατέρας είχε κάμερα στο κράνος του. Το βίντεο φέρεται να ελέγχεται ήδη από τις αρχές.

Ο πατέρας φέρεται να είχε τοποθετημένη την κάμερα στο κράνος του και κατέγραφε ότι γινόταν. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την κάμερα, λίγο μέτρα μακριά από το σημείο της τραγωδίας.

Πλέον ελέγχεται ώστε να διαπιστωθεί τι έχει καταγράψει και εάν υπάρχουν εντός της στοιχεία για την τραγωδία. Μέσω αυτού θα διαπιστωθεί εάν στο τροχαίο ενεπλάκη κάποιο άλλο όχημα.

Πολύ επικίνδυνο σημείο

Στο σημείο του τροχαίου ο δρόμος να γίνεται κατηφορικός, στενεύει, ενώ γίνονται και έργα και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια, αλλά και οι ταχύτητες που “πιάνουν” όλα τα οχήματα είναι πολύ μεγάλες.

Ο 52χρονος θεωρούνταν ως έμπειρος οδηγός, όπως είπαν άνθρωποι που τον γνώριζαν, δεν έτρεχε με τη μηχανή του, την είχε για να κάνει τη βόλτα του, όπως έκανε και με τον 17χρονο γιο του, μαθητή της Β’ Λυκείου.

Ο 17χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο πατέρας του εξέπνευσε στο νοσοκομείο, το οποίο απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από εκεί που έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ επί τουλάχιστον μία ώρα για να τον επαναφέρουν, αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Συγγενείς και φίλοι του 17χρονου άφησαν κεριά και λουλούδια στο σημείο.