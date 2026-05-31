Καμία παραίτηση, λέει η Τεχεράνη για τον Μασούντ Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ζήτησε να παραιτηθεί, σύμφωνα με αναφορά του «Iran International», ενός τηλεοπτικού σταθμού που ταυτίζεται με την αντιπολίτευση στο καθεστώς της Τεχεράνης, το βράδυ της Κυριακής.

Η αναφορά, η οποία βασίζεται σε μία μόνο πηγή και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, ανέφερε ότι ο Πεζεσκιάν έστειλε τις τελευταίες ώρες επίσημη επιστολή στο γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ζητώντας να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πεζεσκιάν χρησιμοποίησε ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα στην επιστολή του και προειδοποίησε ότι η διοικητική δομή του κράτους «έχει ουσιαστικά εκτροχιαστεί». Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης, σύμφωνα με την αναφερόμενη πηγή, ότι τα βασικά κέντρα εξουσίας στο Ιράν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο μιας συγκεκριμένης ομάδας διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης.

Το Iran International ανέφερε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν ο Χαμενεΐ θα εγκρίνει την παραίτηση και ότι η ίδια η αποστολή της επιστολής υποδηλώνει σοβαρή ρήξη στην κορυφή του ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πεζεσκιάν έγραψε ότι ο πρόεδρος και η κυβέρνηση είχαν ουσιαστικά αποκλειστεί από τις βασικές και ουσιώδεις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της χώρας και ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να διοικήσει την κυβέρνηση ούτε να εκπληρώσει τις νομικές του υποχρεώσεις.

Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις αναφορές του «Iran International» ότι ο Μασούντ Πεζεσκιάν είχε παραιτηθεί.

Σε ανάρτησή του, ο αναπληρωτής επικεφαλής επικοινωνίας του Προεδρικού Γραφείου, Μεχντί Ταμπαταμπάι, χαρακτήρισε τις αναφορές σχετικά με την παραίτηση του Πεζεσκιάν ως «ψευδείς», αποκαλώντας τες συνέχεια των «παιχνιδιών των μέσων ενημέρωσης» ορισμένων ξένων μέσων.

«Ο Πεζεσκιάν δεν θα παραιτηθεί από την υπηρεσία του προς τον ιρανικό λαό», δήλωσε, τονίζοντας ότι το Ιράν «δεν θα υποχωρήσει από τον δρόμο της ενότητας και της αλληλεγγύης».

Ο Ταμπαταμπάι πρόσθεσε ότι όσοι επιδιώκουν να υπονομεύσουν την εθνική ενότητα του Ιράν θα «πάρουν και πάλι αυτή την επιθυμία στον τάφο», απορρίπτοντας τις εικασίες σχετικά με διχασμούς εντός της χώρας.