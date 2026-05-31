Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά στο επίκεντρο της έρευνας για τον 40χρονο που επιδείκνυε όπλα στα social media

Στο μικροσκόπιο της έρευνας των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σημειωματάριο με ονόματα και ποσά, που βρέθηκε στην κατοχή του 40χρονου που συνεληφθη χθες.

Παράλληλα, ερευνάται η προέλευση των χρημάτων που επιδείκνυε στα social media, ο 40χρονος, αφού στην «ΕΡΓΑΝΗ» φαίνεται ότι δεν εργάζεται.

Δεν δίσταζε να αναρτά στο διαδύκτιο βίντεο και φωτογραφίες με όπλα, σιδερογροθιές και μαχαίρια. Σε κάποια από αυτά μάλιστα, καταγράφεται να πυροβολεί στον αέρα από ταράτσα σπιτιού.

Σύμφωνα με το in.gr η υπόθεση διερευνήθηκε έπειτα από πληροφορία που έφτασαν στους αστυνομικούς για τον λογαριασμό του 40χρονου από την Πατρα, στα social media.

Στις φωτογραφίες και στα βίντεο, εμφανιζόταν οπλισμός διαφόρων τύπων.

Πρωινές ώρες της 29ης Μαΐου εντοπίστηκε ο 40χρονος να βγαίνει από το σπίτι του σε περιοχή της Πάτρας. Κατά την προσέγγισή του από τους αστυνομικούς επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη και συνελήφθη.

Στο σπίτι του βρέθηκε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο.

Μεταξυ άλλων εντοπίστηκαν 5 κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες, εκ των οποίων ορισμένα κατέχονταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, 2 σπαθιά, 3 μασέτες, 36 μαχαίρια και σουγιάδες διαφόρων τύπων, 5 σιδερογροθιές, μεταλλικό γκλοπ, 2 ρόπαλα, 2 taser, σπρέι πιπεριού και 331 φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.