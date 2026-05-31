Ολυμπιακός - ΝΟΒ 13-12: Με δύο γκολ της πατρινής Ντ. Κουρέτα μια ανάσα από τον τίτλο

Ο Ολυμπιακός λύγισε την πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη στο “Καπαγέρωφ” με 13-12, έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών και έχει δύο ευκαιρίες για να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πόλο γυναικών.

Το μεσημέρι της Τρίτης (02/06, 17:00) το τέταρτο ντέρμπι των δύο ομάδων στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Οι “ερυθρόλευκες” πήραν με 13-12 τη ματσάρα του “Καπαγέρωφ” και πλέον πηγαίνουν την Τρίτη (02/06, 17:00) στο κολυμβητήριο του Λαιμού για το 3-1 και την κατάκτηση της Water Polo League γυναικών.

Από την άλλη, πλέον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για το σύνολο της Κικής Λιώση, που ψάχνει το 2/2 για το back-to-back.

Με “ερυθρόλευκη” κυριαρχία άρχισε ο τρίτος τελικός στο “Καπαγέρωφ”, καθώς ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς τα ηνία με 3-0.

Η Στεφανία Σάντα με υπέροχη εκτέλεση από την περιφέρεια πετυχαίνει το πρώτο γκολ του αγώνα, με διεθνή Ελληνίδα περιφερειακή να κάνει το 2-0 μετά από ασίστ της Μυριοκεφαλιτάκη.

Το δείκτη του σκορ στο 3-0 ανέβηκε όταν η Μυριοκεφαλιτάκη βγήκε στην κόντρα και αστόχησε απέναντι στην Κοτσιώτη.

Ωστόσο, η Βουλιαγμένη μόνο άπραγη δεν έμεινε και με αντεπίθεση δύο λεπτών ισοφάρισε σε 3-3 στο τέλος του πρώτου μέρους.

Αρχικά οι φιλοξενούμενες μείωσαν με το πέναλτι της Μουλχάουζεν, με την Ξενάκη στην επόμενη επίθεση να κατεβάζει την απόσταση στο γκολ.

Τελικά το 3-3 έγινε με το δεύτερο γκολ της Μουλχάουζεν, αυτή τη φορά με λόμπα από κοντινή απόσταση.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι Πειραιώτισσες ανέκτησαν το προβάδισμα, φτάνοντάς το ξανά μέχρι και το +3 (6-3, 7-4, 8-5), με το 8-5 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός ανέκτησε το προβάδισμα με την οβίδα της Τορνάρου, το 5-3 έγινε από το αριστερό χέρι της Άντριους, ενώ το 6-3 από την Τριχά.

Η Τζούστρα με το πρώτο της γκολ στην αναμέτρηση και 29ο στο πρωτάθλημα έριξαν στα δύο τέρματα το μαξιλαράκι ασφαλείας των γηπεδούχων (6-4), με τη Μυριοκεφαλιτάκη να κάνει το 7-4.

Η Φουντωτού τιμώρησε την πρώην ομάδα της για το 7-5, με τη Φωτεινή Τριχά να σημειώνει γκολ παγκόσμιας κλάσης για το 8-5.

Οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα έπιασαν απροετοίμαστη την άμυνα της Βουλιαγμένης και η Κουρέτα σκόραρε για το +4 (9-5) και το μεγαλύτερο προβάδισμα των “ερυθρόλευκων”, όμως η Φουντωτού το έκανε προσωπικό και πήρε πάνω της την επίθεση της ομάδας της Κικής Λιόση, μειώνοντας σε 9-6.

Η Σιούτη έκανε το 10-6, ενώ νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι, με την Φουντωτού να πετυχαίνει το τρίτο της γκολ γράφοντας το 10-7.

Το 11-7 έκανε η Σέκουλιτς, ενώ η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το μίνι σερί 2-0 της Βουλιαγμένης για το 11-9. Σκόρερ ήταν η Τζούστρα και η Φουράκη.

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος στην πισίνα στο τέταρτο οκτάλεπτο για να τελειώσει την υπόθεση νίκη και το έκανε με τις Νίνου και Κουρέτα.

Η πρώτη είπε “ευχαριστώ” στην Κοτσιώνη για το λάθος της και έκανε το 12-9, ενώ η δεύτερη σημείωσε το 13-10, λίγο μετά το τέρμα της Κρασσά για το 12-10.

Η πολύ ωραία κομπίνα της Βουλιαγμένη και το γκολ της Φουράκη έκαναν το 13-11, ενώ η Φουντωτού διαμόρφωσε το 13-12 ενώ απέμενε μόλις ένα δευτερόλεπτο για τη λήξη του ματς.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-2, 3-4, 2-3

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Ντένια Κουρέτα 2, Σάντα 2, Τριχά 2, Άντριους 1, Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου 1, Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωσνταντοπούλου, Σέκουλιτς 1, Διρχαλίδου.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 2, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού 4, Κρασσά 1, Τζούστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των τελικών της Water Polo League γυναικών

1ος τελικός: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 15-13 πεν. (11-11 κ.δ.)

2ος τελικός: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-9

3ος τελικός: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 13-12

4ος τελικός: 02/06 17:00 Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός

5ος τελικός (αν χρειαστεί): 04/06 19:30 Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη