Αιγιάλεια: Εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας Άκολης

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Αιγιαλείας, σε συνδιοργάνωση με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Παραλίας Άκολης, τον Πολιτιστικό Όμιλο Αβύθου «Παμέγιστοι Ταξιάρχες» και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ροδοδάφνη «Ο Ευαγγελισμός», διοργανώνει εθελοντικό καθαρισμό της Παραλίας Άκολης το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου).

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 09:00 π.μ., με σημείο συνάντησης στο «FUN» στην παραλία Άκολης. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης όλων των συνδιοργανωτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της παραλίας της περιοχής.

Ομιλία — Επιστημονική Παρουσίαση

Θα παραβρεθεί και θα μιλήσει η Δρ. Ζωή Κότσιρη, Ιχθυολόγος — Ωκεανογράφος, PhD, Εντεταλμένη Διδάσκουσα στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Θέμα ομιλίας: «Η μόλυνση της θάλασσας στον Κορινθιακό Κόλπο — Ο ρόλος των μικροπλαστικών στο παράκτιο περιβάλλον»

Υποστήριξη

Η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Alma Terra Hub.

Πρακτικές Πληροφορίες

● Ημερομηνία: Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026

● Ώρα: 09:00 π.μ.

● Τόπος: Παραλία Άκολης — Σημείο συνάντησης: «FUN»

● Συνδιοργανωτές: Ομοσπονδία Συλλόγων Αιγιαλείας, Εξωραϊστικός Σύλλογος Παραλίας Άκολης, Πολιτιστικός Όμιλος Αβύθου «Παμέγιστοι Ταξιάρχες», Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ροδοδάφνη «Ο Ευαγγελισμός»