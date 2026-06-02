Άρσεναλ: Δεύτερος χαμένος τελικός Τσάμπιονς Λιγκ- Ολα τα τρόπαια των ομάδων

Σε… ανεπιθύμητο κλαμπ
Η ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League πρόσθεσε ακόμη μία αποτυχημένη απόπειρα της Άρσεναλ να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης. Οι «Κανονιέρηδες» αγωνίστηκαν για δεύτερη φορά σε τελικό της διοργάνωσης και γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους.
Η πρώτη είχε έρθει το 2006 στο Παρίσι, όταν η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ ηττήθηκε με 2-1 από την Μπαρτσελόνα, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί στο σκορ. Είκοσι χρόνια αργότερα, η ιστορία επαναλήφθηκε, με την Άρσεναλ να μένει ξανά με άδεια χέρια.
Πλέον, οι Λονδρέζοι έχουν δύο χαμένους τελικούς Champions League, όσους και η Ρεμς, η οποία είχε ηττηθεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης στους τελικούς του 1956 και του 1959.
Στη σχετική λίστα, μόνο η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται πιο ψηλά μεταξύ των ομάδων που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο. Οι «ροχιμπλάνκος» έχουν αγωνιστεί τρεις φορές σε τελικό και έχουν ηττηθεί και στις τρεις περιπτώσεις: το 1974 από την Μπάγερν Μονάχου, το 2014 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην παράταση και το 2016 ξανά από τη «βασίλισσα» στα πέναλτι.
Πλέον η Άρσεναλ έχει 7 χαμένους τελικούς σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα!
Αναλυτικά η λίστα των.... loosers!
12 Μπαρτσελόνα
11 Μίλαν, Γιουβέντους
10 Ρεάλ, Λίβερπουλ, Μπενφίκα
8 Μπάγερν, Άγιαξ, Μάντσεστερ Γ.
7 Ίντερ, Αρσεναλ
6 Ατλέτικο Μ. Αμβούργο, Σεβίλλη
Ιδού και ο πίνακας με όλες ρτις ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν κατ;ακτήσει έστω και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο:
* Mέχρι και το Κόνφερενς 27/5/2026
* Σε παρένθεση οι χαμένοι τελικοί
* Στο Τσάμπιονς Λιγκ συμπεριλαμβάνονται και τα τρόπαια στο Κύπελλο Πρωταθλητριών
* Στο Γουρόπα Λιγκ προσμετρήθηκε και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ και Κύπελλο Εκθέσεων και το τιμητικό Κύπελλο Διεθνών Εκθέσεων (Μπαρτσελόνα) το 1971 στο φινάλε της διοργάνωσης
* Στο Παγκόσμιο Συλλόγων συμπεριλαμβάνονται και τα τρόπαια στο Διηπειρωτικό
* Στο Ιντερτότο μαζί και το Ράπαν
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:
Η Τσέλσι έγραψε ιστορία αφού έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει κερδίσει και τα πέντε τρόπαια της UEFA (έχουν επίσης στο παλμαρέ τους το Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League, το Κύπελλο UEFA/Europa League, το Κύπελλο Κυπελλούχων, το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ) καθώς επίσης και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, τόσο στην παλιά όσο και στη νέα του μορφή.
Η Μπαρτσελόνα από 1/1/2009 έως 31/12/2009 κατέκτησε έξι τρόπαια: Το πρωτάθλημα Ισπανίας 2008-’09, Κύπελλο Ισπανίας 2008-’09, Τσάμπιονς Λιγκ 2008-’09, Σούπερ Καπ Ισπανίας 2009-’10, Σούπερ Καπ Ευρώπης 2009-’10, Παγκόσμιο Συλλόγων 2009-‘10
Η Μπάγερν από 1/1/2020 έως 31/12/2020 κατέκτησε έξι τρόπαια: το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Γερμανίας, Champions League, ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, Παγκόσμιο Συλλόγων.
H Λίβερπουλ από 1/1/2001 έως 31/12/2001 κατέκτησε πέντε τρόπαια: Kύπελλο Oυέφα 2001, Kύπελλο Aγγλίας 2001, Λιγκ Kαπ Aγγλίας 2001, Σούπερ Kαπ Eυρώπης 2002, Σούπερ Kαπ Aγγλίας 2002, εξασφάλισε τη συμμετοχή της (3η στο πρωτάθλημα) στο Tσάμπιονς Λιγκ 2002, προκρίθηκε στους "16" του Tσάμπιονς Λιγκ 2002 και ήταν 1η στο πρωτάθλημα Aγγλίας 2002.
Η Ιντερ πέντε τρόπαια το 2009 - 2010 κατέκτησε Πρωτάθλημα, Κύπελλο Σουπερ Καπ Ιταλίας και Τσάμπιονς Λιγκ και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Και η Μάντσεστερ το 2023
Celtic (1967, Champions Cup, Scottish League, Scottish Cup, Scottish League Cup, and the Glasgow Cup)
Ajax (1972, Champions Cup, Dutch League, Dutch Cup, Intercontinental Cup, and European Super Cup).
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr