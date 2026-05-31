Τουρκία: Λεωφορείο παραδόθηκε στις φλόγες - Οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους και ένα βρέφος

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία τα ξημερώματα της Κυριακής (31/05), όταν λεωφορείο που τράκαρε παραδόθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 33 άνθρωποι και να χάσουν τη ζωή τους ακόμη οκτώ, ανάμεσά τους και ένα βρέφος 9 μηνών, καθώς και ο 50χρονος πατέρας του.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το όχημα, που ανήκει στην εταιρεία Pamukkale Tourism, έπεσε πάνω σε προστατευτικά κιγκλιδώματα στην επαρχία Ντενιζλί στις 1:40 π.μ. τοπική ώρα, ενώ μετέφερε 38 επιβάτες και τρία μέλη του προσωπικού από τη Σμύρνη στην Αττάλεια.

Το Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα του Έιντ αλ-Αντχά. Η θρησκευτική γιορτή συνήθως παρουσιάζει αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων σε όλη την Τουρκία, καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν για να επισκεφθούν την οικογένειά τους και να κάνουν διακοπές.