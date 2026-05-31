Ανησυχία στον ΟΗΕ για την προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο

Συγκαλείται έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο την επέκταση της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στον Λίβανο, μετά την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το AFP.
Η έκτακτη συνεδρίαση ζητήθηκε από τη Γαλλία και αναμένεται να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από άλλη επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία αφορά τη συντριβή ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία στη Ρουμανία.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συνεδρίαση για το περιστατικό στη Ρουμανία έχει προγραμματιστεί για τις 15:00 τοπική ώρα Νέας Υόρκης (22:00 ώρα Ισραήλ), ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση για τις εξελίξεις στον Λίβανο.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς το Ισραήλ έχει επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο και ανακοίνωσε την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας κάστρου Μποφόρ, εξέλιξη που η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτήρισε σημαντικό βήμα στην εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ.
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος στο τροχαίο κοντά στον Τόφαλο- Έμεναν στην Αρχαία Ολυμπία
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν οι γονείς παιδιού 4,5 ετών που περιφερόταν σε πεζοδρόμιο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο ένας λογιστής για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr