Ανησυχία στον ΟΗΕ για την προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο την επέκταση της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στον Λίβανο, μετά την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το AFP.

Η έκτακτη συνεδρίαση ζητήθηκε από τη Γαλλία και αναμένεται να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από άλλη επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία αφορά τη συντριβή ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συνεδρίαση για το περιστατικό στη Ρουμανία έχει προγραμματιστεί για τις 15:00 τοπική ώρα Νέας Υόρκης (22:00 ώρα Ισραήλ), ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση για τις εξελίξεις στον Λίβανο.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς το Ισραήλ έχει επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο και ανακοίνωσε την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας κάστρου Μποφόρ, εξέλιξη που η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτήρισε σημαντικό βήμα στην εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ.