Ντοκουμέντο: Όταν ο Π. Γιαννάκης έπαιξε στον Απόλλωνα Πατρών!

Πίσω στα 1976 και ο Απόλλων Πατρών αρχίζει να μπαίνει στα «ρουθούνια» των μεγάλων του ελληνικού μπάσκετ.

Η ομάδα λειτουργεί στα πρότυπα των μεγάλων, και κάπως έτσι μετέχει και σε διεθνή τουρνουά.

Αποστολή στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας (τότε ενιαία Γιουγκοσλαβία) για φιλικά παιχνίδια σε διεθνές τουρνουά το 1976. Όλη η αποστολή φωτογραφίζεται κατά την αναχώρηση.

Είδηση: Ο Απόλλων είχε ενισχυθεί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη (που διακρίνεται στην πίσω σειρά, πέμπτος από τα δεξιά)!!

Μιλώντας, πενήντα χρόνια μετά, στο thebest για κείνη την εμπειρία είπε: "Θυμάμαι μου είχε προτείνει ο Απόλλων να τους βοηθήσω σε κείνο το τουρνουά. Δέχτηκα με μεγάλη χαρα, καθώς γνώριζα σχεδόν όλτα τα παιδιά, τον Κώστα (Σ.Σ. Πετρόπουλο), τον Γιαννόπουλο κ.ά. Ενιωθα πολύ άνετα στην ομάδα και ομολογώ είχα περάσει πολυ ομορφα μαζί τους).

* Η φωτογραφία προέρχεται από το υπό έκδοση βιβλίο με την ιστορία του Απόλλωνα για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του (εκδόσεις «το δόντι»)