Πάτρα: Θρήνος στο Πειραματικό ΓΕΛ για τον 17χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο μαζί με τον πατέρα του - Σε σοκ οι συμμαθητές του

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την εκπαιδευτική κοινότητα της Πάτρας μετά την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής (31/05/2026), όταν πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στην έξοδο της πόλης προς Ρίο, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος».

Ο 17χρονος μαθητής της Β’ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών, Ηλίας Κωνσταντίνος, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά το δυστύχημα, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Στο σχολείο επικρατεί κλίμα βαθιάς οδύνης. Συμμαθητές, φίλοι και εκπαιδευτικοί αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο φίλος τους που μέχρι πριν λίγες ημέρες βρισκόταν στα θρανία δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά στην τάξη του.

Πολλοί μαθητές ξέσπασαν σε κλάματα μόλις πληροφορήθηκαν την τραγική εξέλιξη, αδυνατώντας να διαχειριστούν την απώλεια ενός φίλου και συμμαθητή τους.

Την ίδια ώρα, οι συμμαθητές του περιμένουν ενημέρωση από τη διεύθυνση και τους υπεύθυνους καθηγητές σχετικά με την κηδεία, εκφράζοντας την επιθυμία να βρεθούν όλοι εκεί για να του πουν το τελευταίο αντίο. Το γεγονός ότι οι μαθητές βρίσκονται εν μέσω εξεταστικής περιόδου κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση της τραγωδίας, καθώς καλούνται να επιστρέψουν στα θρανία έχοντας βιώσει μια τόσο σκληρή απώλεια.

Η απώλεια του 17χρονου και του πατέρα του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, η οποία παρακολουθεί μουδιασμένη τις εξελίξεις και αναμένει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο δυστύχημα.

Μια συνηθισμένη κυριακάτικη βόλτα μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε μια οικογενειακή τραγωδία που βύθισε στο πένθος συγγενείς, φίλους, συμμαθητές και ολόκληρη την Πάτρα.