Τραγωδία στη Λαμία: 28χρονος έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στη Λαμία, όταν ένας 28χρονος, έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από ύψος.
Όλα φέρεται να συνέβησαν λίγο μετά τις 15:00 σε συνοικία της νότιας Λαμίας με τον 28χρονο να πέφτει, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, από την ταράτσα 3οροφης πολυκατοικίας.
Φίλος του ενημέρωσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τονάνδρα στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το LamiaReport.
Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΑΤ Λαμίας που διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τη μοιραία πτώση, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.
