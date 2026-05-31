Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 1η, την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
(ΕΤΩΝ 73)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/6/2026 & ΩΡΑ
5:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΣΤΡΟΒΙΤΣΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ,
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ &
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΣΑΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Δευτέρα 1-6-2026 & ώρα 4 μ. μ. από τον
Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Σελλών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΗΜΩ & ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Μοναχός ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΡΟΔΟΘΕΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΙΩΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΛΕΞΗΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΑDRES, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας
μητέρα ,γιαγιά & θεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ:91
Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 1-6-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Άνω Πόλη Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στα Νιφορέικα Αχαΐας}
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Άννα & Κωνσταντίνος Κούκος,
Χαρίκλεια & Νίκος Γεωργακόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026
ΩΡΑ 11:30 ΠΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ, ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΡΥΦΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΗΛΙΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*8Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΑΝΤΩΝ. ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΜΙΧΟΥ
ΕΤΩΝ 103
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026
ΩΡΑ 11 ΠΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ,
ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ &
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ, ΦΙΛΙΠ. ΜΙΧΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΣΟΦΙΑ & ΚΩΣΤΗΣ, ΑΡΗΣ & ΑΘΗΝΑ,
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΝΙΑ
(ΕΤΩΝ 77)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/6/2026 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΝΙΑ, ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΥΝΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΡΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΣΗΜΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ, τ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Κηδεύουμε την Τρίτη 2-6-2026 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Κάτω Καλαβρούζας Ναυπακτίας.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:
ΛΑΜΠΡΙΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΚΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ (χήρα) ΧΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 & ΏΡΑ 13.00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΆΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 12.30 μ.μ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ κ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΒΗΛΑΣ,
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΑ κ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΑΡΙΣΤΕΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΑΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΓΙΑ
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
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ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας
πατέρα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟ
{ ΤΑΞΙΑΡΧΟ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Λ.Α.Σ}
ΕΤΩΝ:74
Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 2-6-2026 και ώρα 12.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεωργία Κωτσιοπούλου,
Νικολίτσα Κωτσιοπούλου
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΑΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΔΗΜ. ΦΩΤΕΙΝΟ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
- ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΦΩΚΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΤΑ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΤΑ,
ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΒΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΤΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΠΕΤΤΑ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΤΑ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ. ΠΕΤΤΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΞΥΠΟΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΔΟΥΒΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΛΑΣΙΟΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΛΕΝΗ,ΕΛΕΝΑ,ΙΩΑΝΝΑ,
ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΕΛΠΙΔΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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