Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 1η, την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3-6-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
(ΕΤΩΝ 73)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/6/2026 & ΩΡΑ
5:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΣΤΡΟΒΙΤΣΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ,
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ &
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΣΑΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Δευτέρα 1-6-2026 & ώρα 4 μ. μ. από τον

Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Σελλών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΗΜΩ & ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Μοναχός ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΡΟΔΟΘΕΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΙΩΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΛΕΞΗΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΑDRES, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------
ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας

μητέρα ,γιαγιά & θεία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ:91

Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 1-6-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Άνω Πόλη Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στα Νιφορέικα Αχαΐας}

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Άννα & Κωνσταντίνος Κούκος,

Χαρίκλεια & Νίκος Γεωργακόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΩΡΑ 11:30 ΠΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ, ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΤΡΥΦΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΗΛΙΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*8Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-------------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΑΝΤΩΝ. ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΜΙΧΟΥ
ΕΤΩΝ 103

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026
ΩΡΑ 11 ΠΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ,
ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ &
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ, ΦΙΛΙΠ. ΜΙΧΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΣΟΦΙΑ & ΚΩΣΤΗΣ, ΑΡΗΣ & ΑΘΗΝΑ,
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΜΑΡΙΝΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

-------------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΝΙΑ
(ΕΤΩΝ 77)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/6/2026 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΝΙΑ, ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΥΝΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΡΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΣΗΜΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ, τ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κηδεύουμε την Τρίτη 2-6-2026 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Κάτω Καλαβρούζας Ναυπακτίας.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:

ΛΑΜΠΡΙΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΚΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΝΑ (χήρα) ΧΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 & ΏΡΑ 13.00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΆΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 12.30 μ.μ

Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ κ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΒΗΛΑΣ,
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΑ κ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ

Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΑΡΙΣΤΕΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΑΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΓΙΑ

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας

πατέρα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟ

{ ΤΑΞΙΑΡΧΟ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Λ.Α.Σ}

ΕΤΩΝ:74

Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 2-6-2026 και ώρα 12.00 π.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεωργία Κωτσιοπούλου,

Νικολίτσα Κωτσιοπούλου

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

---------------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΑΛΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

-----

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΙΟ ΔΗΜ. ΦΩΤΕΙΝΟ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

--

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

- ΕΤΩΝ 63

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΦΩΚΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΤΑ

ΕΤΩΝ 84

 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ.Μ  

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΤΑ,

ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΒΟΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΤΑΣ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΠΕΤΤΑ,

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΤΑ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ. ΠΕΤΤΑ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΞΥΠΟΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ,

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΔΟΥΒΡΗ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΛΑΣΙΟΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,

ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΛΕΝΗ,ΕΛΕΝΑ,ΙΩΑΝΝΑ,

ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΕΛΠΙΔΑ

 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες Πένθη
Info
Πένθη
["\u039a\u03b7\u03b4\u03b5\u03af\u03b5\u03c2 ","\u03a0\u03ad\u03bd\u03b8\u03b7"]
833001
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Info