Θεσσαλονίκη: Άνδρας με αλυσοπρίονο απειλούσε έξω από σπίτι, ενώ μέσα βρισκόταν μια γυναίκα και ένα παιδί

Θρίλερ εκτυλίχθηκε νωρίτερα στον Δρυμό της Θεσσαλονίκης όταν άνδρας, αλβανικής καταγωγής, κρατώντας αλυσοπρίονο βρέθηκε έξω από σπίτι, όπου μέσα βρισκόταν μια γυναίκα και ένα παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν είχε σε λειτουργία το αλυσοπρίονο και απειλούσε, ενώ μέσα στην κατοικία βρισκόταν η γυναίκα με το παιδί, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν είναι σύζυγος του δράστη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή του και κρατείται στο Α.Τ. Ωραιοκάστρου.



