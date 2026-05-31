Ντετέκτιβ στην υπηρεσία επιχειρήσεων - «Κατασκοπεύουν» υπαλλήλους που λείπουν με αναρρωτική

Στη Βρετανία η τηλεργασία είναι ευρέως διαδεδομένη. Οι υπάλληλοι εργάζονται κατά μέσο όρο 1,8 ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι.

Επιπλέον, ο αριθμός των απουσιών λόγω ασθένειας αυξήθηκε κατά 20% το τελευταίο έτος, αγγίζοντας τα 11 εκατομμύρια. Σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλες επιχειρήσεις ανησυχούν πως ορισμένοι εργαζομένοι επιχειρούν να εκμεταλλευθούν το σύστημα και προσλαμβάνουν ακόμα και ντετέκτιβ για να τους «κατασκοπεύσουν».

Ερευνητές σε ολόκληρη τη χώρα αναφέρουν ότι κατακλύζονται από αιτήματα εργοδοτών που επιδιώκουν να αποκαλύψουν υπαλλήλους οι οποίοι θεωρούν ότι καταχρώνται το σύστημα και εξαπατούν τις επιχειρήσεις τους. Ο Τίμοθι Μπέρτσελ, επικεφαλής ιδιωτικής ερευνητικής εταιρείας με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι αναλαμβάνει ολοένα περισσότερες υποθέσεις που σχετίζονται με τις μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες και την τηλεργασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των πελατών του, περιλαμβάνονται κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα στο Σίτι του Λονδίνου, καθώς και γνωστά βρετανικά δικηγορικά γραφεία. «Είχαμε αίτημα από πελάτη για μακροχρόνια παρακολούθηση εργαζομένου που απουσίαζε από την εργασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω φερόμενου μυοσκελετικού τραυματισμού. Ο εργαζόμενος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια για τουλάχιστον έξι μήνες», ανέφερε.

«Τον εντοπίσαμε περίπου τέσσερις μήνες αργότερα και συνέχιζε να υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε σοβαρή αναπηρία. Τον παρακολουθήσαμε για τρεις ή τέσσερις ημέρες και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τον είδαμε να επισκέπτεται καταστήματα κηπουρικής, να αγοράζει μεγάλους σάκους κομπόστ και να τους τοποθετεί με μεγάλη ευκολία στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του».

Ο Μπέρτσελ περιγράφει και άλλη υπόθεση: «Ενας από τους πελάτες μας στον τεχνολογικό κλάδο μάς ζήτησε να παρακολουθήσουμε σχετικά υψηλόβαθμο στέλεχος, το οποίο ισχυριζόταν ότι αδυνατούσε να εργαστεί λόγω σοβαρού τραυματισμού στον αυχένα. Παρατηρήσαμε ότι πήγαινε καθημερινά στη δουλειά σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές του πελάτη μας».

Επιστροφή στο γραφείο

Η αυξανόμενη χρήση ιδιωτικών ερευνητών για την παρακολούθηση εργαζομένων αποδίδεται, σύμφωνα με τους ίδιους, στη χαλαρότερη προσέγγιση που επικρατεί πλέον όσον αφορά την παρουσία στο γραφείο.

Η Βρετανία παραμένει εδώ και χρόνια η ευρωπαϊκή χώρα με τη μεγαλύτερη υιοθέτηση της τηλεργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι εργάζονται κατά μέσο όρο 1,8 ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι. Πολλές εταιρείες έχουν επιχειρήσει να επαναφέρουν τους εργαζομένους στα γραφεία, θεωρώντας ότι έτσι θα διασφαλίσουν την παραγωγικότητα και θα παραμείνουν ανταγωνιστικές απέναντι στους αντιπάλους τους. Ωστόσο, οι εργοδότες δυσκολεύονται να επιβάλουν πλήρη επιστροφή στην εργασία από το γραφείο, καθώς οι εργαζόμενοι έχουν πλέον συνηθίσει την ευελιξία που προσφέρει η τηλεργασία.

Οι ιδιωτικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε όσους βγάζουν τον σκύλο τους βόλτα ή αφιερώνουν λίγο χρόνο για άσκηση μέσα στην ημέρα. «Κάποιοι λένε ότι εργάζονται τα βράδια, ενώ στην πραγματικότητα έχουν βγει για δείπνο», σύμφωνα με τον Μπέρτσελ. «Αλλοι αφιερώνουν πολύ χρόνο σε μεσημεριανά διαλείμματα ή κάνουν τα ψώνια τους».

Διαχρονικό φαινόμενο

Ο Ααρον Μποντ, διευθυντής του γραφείου ιδιωτικών ερευνών Bond Rees, σημείωσε ότι το 90% των υποθέσεων που αναλαμβάνει η εταιρεία του προέρχεται από εργοδότες και αφορά είτε εργαζομένους που εργάζονται από το σπίτι είτε άτομα που βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια. Οπως επισήμανε, η κατάχρηση των αναρρωτικών αδειών αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο, όμως οι υποθέσεις που σχετίζονται με την τηλεργασία «εκτοξεύθηκαν μετά την πανδημία Covid-19».

«Δεχόμαστε κρατήσεις τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα και πρακτικά δεν μπορούμε να αναλάβουμε όλες τις υποθέσεις», τόνισε. Τα στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS) δείχνουν ότι κατά το τελευταίο έτος εκδόθηκαν 11 εκατομμύρια βεβαιώσεις απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας, αριθμός αυξημένος κατά 20% σε σύγκριση με το 2021.

Εσχατη λύση

Η βρετανική κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα που παρέχει πρόσθετη υποστήριξη σε εργαζομένους που βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια και τους εντάσσει σε ειδικά «σχέδια επιστροφής στην εργασία». Ο Μάικ ΛαΚόρτ, πρόεδρος της Ενωσης Βρετανών Ερευνητών (Association of British Investigators), ανέφερε πάντως, ότι η πρόσληψη επαγγελματία ιδιωτικού ντετέκτιβ αποτελεί την έσχατη λύση. «Οποιοσδήποτε σοβαρός εργοδότης δεν θα παρακολουθούσε έναν εργαζόμενο μόνο και μόνο επειδή δήλωσε ασθενής για μία ημέρα. Οι έρευνες ξεκινούν όταν υπάρχει σαφές και επαναλαμβανόμενο μοτίβο συμπεριφοράς», πρόσθεσε ο ίδιος.