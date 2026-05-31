Δεν τα κατάφερε η Παναχαϊκή στα μπαράζ ανόδου

Η Βόρεια Εύβοια πανηγυρίζει καθώς τη νέα αγωνιστική περίοδο θα έχει εκπρόσωπο στη National League 1, καθώς ο Σύλλας Αιδηψού τα κατάφερε στη γειτονική Ιστιαία, και κερδίζοντας στον τελικό του Final Four ανόδου την Παναχαϊκή με 77-67, αποτελεί την έκτη ομάδα της κατηγορίας που προβιβάζετε στα υψηλότερα σαλόνια.

Η ομάδα του πολύπειρου Λουκά Ζαρονικόλα, που έχει ξανά διάβει αυτό το δρόμο και με τον Λοκρό Αταλάντης, μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα, και έχοντας περισσότερες λύσεις από τους Πατρινούς, προηγήθηκε με 6-17 στο 7’.

Οι «ροσονέρι» επέστρεψαν και με τον Χατζόπουλο στα 25’’ της 1ης περιόδου ισοφάρισαν σε 19-19, για να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με δύσκολο buzzer beater τρίποντο του Παπαδάκη (19-22).

Με κάρφωμα του ίδιου παίκτη ο Σύλλας έφτασε για πρώτη φορά και στο +11 (27-38) στο 18’, με τον θετικό Κάφφκε να την φέρνει στα 40’’ της 2ης περιόδου και στο +14 (29-43).

Και πάλι ο Κάφφκε ήταν αυτός που στα 25’’ της 3ης περιόδου ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο +21 (47-66) για να μειώσει απλά ως το -10 η Παναχαϊκή στη 4η περίοδο.

Για τους νικητές ο Σπυρόπουλος, που αγωνίζονταν ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, σκόραρε 26 πόντους (10/14 διπ., 2/2 τριπ., 8 ριμπ.) και ακολούθησαν οι Κάφφκε (13 π., 5/7 διπ., 1/2 τριπ., 5 ριμπ., 3 ασίστ) και Τσούμας (12 π., 5/6 βολές, 2/6 διπ., 1/3 τριπ., 4 ριμπ.).

Για τους Πατρινούς που αγωνίστηκαν με 7 παίκτες και είχαν εκτός με τραυματισμούς τους Τσιμίδη και Νικολάου, και έχασαν και στο 1’47’’ πριν το τέλος και τον Μπίρμπα, είχαν ως κορυφαίους τους Χρονόπουλο (21 π., 12/15 βολές, 3/12 διπ., 1/7 τριπ.), Χατζόπουλο (17 π., 6/8 βολές, 4/13 διπ., 1/6 τριπ., 7 ριμπ.) και Χρονόπουλο (12 π., 4/6 βολές, 4/8 διπ., 8 ριμπ.).