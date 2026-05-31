Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας - Το συγκλονιστικό «αντίο» της μητέρας της

Η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη, της 21χρονης φοιτήτριας που τον Νοέμβριο του 2022 παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από όχημα που έτρεχε με ανεξέλεγκτη ταχύτητα στην οδό Εγνατία, αποχαιρέτησε έναν από τους ανθρώπους που είχαν λάβει μόσχευμα από την κόρη της.

«Θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει», έγραψε σε ανάρτησή της στα social media η Κέλλυ Καμπάκη.

Ο άνδρας στον οποίο είχε λάβει το ήπαρ της νεαρής Χανιώτισσας, έφυγε από τη ζωή τρία χρόνια μετά τη μεταμόσχευση. Η μητέρα της Έμμας τον αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα αγάπη και συγκίνηση, καθώς, όπως ανέφερε, είχε πάνω του «κάτι δικό της, κάτι πολύτιμο».

Σημειώνεται πως η Έμμα, με τον θάνατό της, είχε χαρίσει ζωή σε συνολικά επτά ανθρώπους μέσω της δωρεάς οργάνων.

Η ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη:

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου…

Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό… τον έκανε οικογένεια!

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει..

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!».