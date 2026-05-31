Porto Leone: Η Αλεξάνδρα στη φυλακή - Χάνει τα λογικά της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί, η Αλεξάνδρα, η οποία είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα ώστε να μεγαλώσει το παιδί του Στράτου.

Γνωρίζοντας ότι ο χρόνος δεν είναι υπέρ της, παίρνει την απόφαση να πάρει το παιδί και να φύγει μακριά από όλους. Τα πράγματα όμως δεν θα εξελιχθούν όπως τα υπολόγιζε. Συγκεκριμένα, ο Αντρέας μαθαίνει ότι η μητέρα του κρύβεται με το μωρό στο «Porto Leone» και τρέχει αμέσως εκεί. Στόχος του είναι να πάρει το αγοράκι και να το δώσει στη Λένα. Όταν όμως η Αλεξάνδρα τον βλέπει μπροστά της, βγάζει ένα όπλο από την τσάντα της και τον σημαδεύει. Εκείνος σαστίζει. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι η μητέρα του έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Με το μάτι της να γυαλίζει, τον απειλεί ότι θα πατήσει τη σκανδάλη, ουρλιάζοντας πως δεν είναι γιος της και ότι την πρόδωσε.

Ο Αντρέας την προκαλεί να πατήσει τη σκανδάλη και, αποφασισμένος, προσπαθεί να την προσπεράσει και να πάει στο δωμάτιο όπου βρίσκεται το μωρό. Τότε ακούγονται ξαφνικά φωνές και δυνατά χτυπήματα στην εξώπορτα. Η Αλεξάνδρα παγώνει όταν ακούει ότι η αστυνομία βρίσκεται απ’ έξω. Τα επόμενα δευτερόλεπτα ο Γιάμαρης μπαίνει μέσα και η Αλεξάνδρα συνειδητοποιεί σοκαρισμένη ότι το σχέδιό της ναυάγησε. Αναγκάζεται να πετάξει το πιστόλι της, ενώ ο Γιάμαρης τη συλλαμβάνει για το εμπόριο όπλων. Όσο κι αν προσπαθεί να αντισταθεί, η Αλεξάνδρα ξέρει πολύ καλά ότι όλα πια τελείωσαν. Οδηγείται στη φυλακή και την επόμενη μέρα η είδηση κυκλοφορεί παντού.

Ο αστυνόμος δέχεται από την υπηρεσία συγχαρητήρια για την εξάρθρωση του κυκλώματος και τη σύλληψη της Αλεξάνδρας, ενώ εκείνη παραμένει στο κελί της φυλακής και με απλανές βλέμμα σκέφτεται συνεχώς τον Στράτο και το παιδί του. Η μόνη που πηγαίνει να την επισκεφτεί είναι η Ματίνα. Μόλις την αντικρίζει, συνειδητοποιεί πως η Αλεξάνδρα δεν είναι καλά και αυτό τη στεναχωρεί πολύ. Η γυναίκα τη ρωτάει τι φαγητό μαγείρεψε σήμερα, ενώ η όψη της σε δευτερόλεπτα αλλάζει όταν η Ματίνα αναφέρει το όνομα της Γαλήνης. Της λέει με εμμονή ότι θα την εκδικηθεί όταν βγει από τη φυλακή και να της το μεταφέρει αυτό, ώστε να φοβάται και τη σκιά της.

Η Ματίνα κοιτάζει την κυρά της με λύπη και της λέει πως θα το κάνει, καθώς συνειδητοποιεί πως έχει αρχίσει να χάνει τα λογικά της. Η Αλεξάνδρα αρχίζει να γελάει μόνη της και μουρμουρίζει πως θα πάει να βρει τον Στράτο, να του τα πει όλα….