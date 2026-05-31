Γη της ελιάς - spoiler: Η Ασπασία πεθαίνει, θρήνος στη Μάνη

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, το τέλος της Ασπασίας βάφεται με αίμα, καθώς η Κούλα την εντοπίζει νεκρή πάνω στον τάφο του Κίμωνα. Κι ενώ ο θάνατός της βυθίζει τη Μάνη στο πένθος, η Αλεξάνδρα περνά το κατώφλι του εισαγγελέα και καταγγέλλει την ίδια της την κόρη, τη Χριστιάνα.

H Αλεξάνδρα, στην προσπάθειά της να μάθει την αλήθεια για τη Χριστιάνα, ζητά από την Ασπασία να τη βοηθήσει. Όπως θα παρακολουθήσουμε προσεχώς, μια ανακάλυψη-βόμβα φέρνει τις δύο γυναίκες αντιμέτωπες με μια σκοτεινή υποψία, που αφορά τον Δημοσθένη και τη Χριστιάνα. Μετά από αυτό η Αλεξάνδρα περνά την πόρτα του εισαγγελέα και καταθέτει επίσημη καταγγελία, κατηγορώντας την κόρη της για εμπλοκή σε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων και ναρκωτικών.

Την ίδια ώρα, ο Παυλής εξηγεί στον Μανώλη όλα όσα έχουν ανακαλύψει για τη Χριστιάνα, τον Αντώνη, τη Μαρουσώ και τον Ρούσσο και ο Μανώλης αποφασίζει να τον βοηθήσει, προκειμένου να «σπάσει» ο Ρούσσος και να ομολογήσει την αλήθεια. Έτσι, ενημερώνουν την Αλεξάνδρα για την απαγωγή του και εκείνη επιμένει να συνεργαστούν με την αστυνομία, ώστε να γίνουν όλα νόμιμα. Ο βοηθός της Μαρουσώς, ο Στέλιος, μπαίνει επικεφαλής της έρευνας και ο Ρούσσος αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί τους, για να πέσει στα μαλακά.

Οι μέρες περνούν και οι υποψίες της Αλεξάνδρας για τη δολοφονία του Ορέστη επιβεβαιώνονται, καθώς ο Ρούσσος ομολογεί ότι εκείνος πλαστογράφησε το σημείωμα, κατ’ εντολή της Χριστιάνας. Όπως είναι φυσικό, το γεγονός αυτό προκαλεί σοκ σε όλους, ενώ ο Μανώλης βλέπει ότι η μητέρα του δυσκολεύεται να υποκριθεί πως δεν γνωρίζει κάτι και τη στέλνει πίσω στη Μάνη μαζί με τη Μαργαρίτα, για να μην προδώσει το σχέδιο που έστησε η αστυνομία. Οι δυο γυναίκες φτάνουν εκεί, γεγονός που βάζει τη Χριστιάνα σε υποψίες.

Όμως ο Μανώλης την παραμυθιάζει ότι η Αλεξάνδρα έφυγε από την Κρήτη για προσωπικούς λόγους. Την επομένη ο Ρούσσος επιστρέφει στην ενεργό δράση και αρχίζει να συλλέγει στοιχεία για την αστυνομία. Ο ίδιος ζητά από τον Αντώνη να μιλήσει προσωπικά στον αρχηγό και έτσι η Χριστιάνα εμφανίζεται μπροστά του, ενώ η αστυνομία καταγράφει τα πάντα. Ο κλοιός γύρω από την κοπέλα στενεύει, αλλά κανείς δεν τολμά να της μιλήσει.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Αλεξάνδρα, στη Μάνη, ζει στιγμές αγωνίας και ανασφάλειας για την επόμενη μέρα της οικογένειάς της. Ακόμα ένα γεγονός που θα μας απασχολήσει αφορά την Ασπασία. Εκείνη μαζεύει τα τελευταία πράγματά της από το σπίτι του Δημοσθένη κι ένας μεγάλος κύκλος της ζωής της κλείνει οριστικά.

Την επομένη παίρνει μια μεγάλη απόφαση, αλλάζει τη διαθήκη της και αφήνει τα πάντα στην Κούλα, ενώ μετά από σκέψη αισθάνεται ότι η Μάνη δεν τη σηκώνει πια. Νιώθει την ανάγκη να κάνει μια νέα αρχή και σκέφτεται να μετακομίσει στον Πειραιά. Έτσι, αρχίζει να αποχαιρετά φίλους και συγγενείς, λέγοντας ότι σκοπεύει να φύγει για πάντα από τη Μάνη και να επιστρέψει στον Πειραιά.

Σύντομα όμως η Κούλα βρίσκει την Ασπασία νεκρή πάνω στον τάφο του Κίμωνα…