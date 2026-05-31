Νέα Σμύρνη: 15χρονος λιποθύμησε από το αλκοόλ - Το είχε προμηθευτεί με πλαστή ταυτότητα

Λιπόθυμος από κατανάλωση αλκοόλ μεταφέρθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, ένας 15χρονος.
Ο ανήλικος βρισκόταν στην οδό 25ης Μαρτίου, στη Νέα Σμύρνη μαζί με την παρέα του και κατανάλωναν αλκοολούχα ποτά.
Σύμφωνα με το news247.gr το μπουκάλι με το ποτό είχε φροντίσει ο ίδιος να το προμηθευτεί από μίνι μάρκετ της περιοχής, επιδεικνύοντας πλαστή ταυτότητα.
Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Σμύρνης σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για πλαστογραφία.
