Εντυπωσιακοί γαλάζιοι θαλάσσιοι σχηματισμοί στη Λευκάδα - Τους κατέγραψε δορυφόρος

Μια εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα από τη Λευκάδα έρχεται στη δημοσιότητα. Σε αυτήν φαίνονται εντυπωσιακοί γαλάζιοι σπειροειδείς σχηματισμοί στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει το Meteo, στη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης αποτυπώνεται το νησί της Λευκάδας, δυτικά του οποίου διακρίνονται εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί γαλάζιας απόχρωσης στην επιφάνεια της θάλασσας.

Οι εν λόγω επιφανειακές «δίνες» σχετίζονται με την παρουσία φερτών υλικών και αιωρούμενων σωματιδίων κοντά στις ακτές του νησιού, τα οποία αναμειγνύονται και μεταφέρονται από τα επιφανειακά θαλάσσια ρεύματα.

Η δορυφορική εικόνα αποτελεί προϊόν του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus και λήφθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, κατά το πέρασμά του πάνω από την Ελλάδα.

Δείτε την εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα:

