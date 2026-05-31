Τεχεράνη: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς χειροπιαστά αποτελέσματα

Το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσής του με τις ΗΠΑ, εάν δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, ξεκαθάρισε ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου και κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν την Κυριακή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής κοινοβουλευτικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, ο Γκαλιμπάφ εμφανίστηκε απόλυτα πεπεισμένος για την έκβαση της αναμέτρησης.

«Είμαι βέβαιος ότι θα βγούμε νικητές από αυτόν τον μεγάλο πόλεμο», είπε.

Αναφερόμενος στη στάση που τηρεί η ιρανική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο ίδιος υπογράμμισε: «Οι στρατιώτες στο πεδίο της μάχης της διπλωματίας δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στα λόγια και τις υποσχέσεις του εχθρού».

«Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων προτού εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας ως αντάλλαγμα».

Όρκος στο κοινοβούλιο και σκληρό μήνυμα στην Ουάσινγκτον

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν αμέσως μετά την ορκωμοσία του Γκαλιμπάφ, ο οποίος επανεκλέχθηκε στη θέση του προέδρου της Βουλής, μαζί με τα μέλη του προεδρείου.



Παράλληλα, περιέγραψε τη στρατηγική που, όπως υποστηρίζει, εφαρμόζει η αμερικανική πλευρά στην παρούσα φάση, προκειμένου να κάμψει την αντίσταση της Τεχεράνης μέσω οικονομικού και επικοινωνιακού πολέμου.

«Στη νέα φάση του πολέμου, ο εχθρός επιδιώκει να δημιουργήσει διχόνοια και να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας μέσω οικονομικής πίεσης και χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να αντισταθμίσει τη στρατιωτική του ήττα και να μας αναγκάσει να παραδοθούμε. Τι λανθασμένη ιδέα!».