Οι καλλιτέχνες που στηρίζουν το κόμμα Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Μετά την εκδήλωση της ανακοίνωσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που πραγματοποίηθηκε το βράδυ της Τρίτης (26/5), άνοιξε η πλατφόρμα για την υπογραφή της Ιδρυτικής Διακήρυξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, διαδικτυακά στην ιστοσελίδα myelas.gr όπου έχει αναρτηθεί. Στην ίδια πλατφόρμα γίνεται και η διαδικτυακή εγγραφή όσων θέλουν να γίνουν μέλη της Συμπαράταξης.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Συμπαράταξης που κατατέθηκε στον Αρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα συνοδεύεται από 300+1 υπογραφές πολιτών από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, ανάμεσά τους και πολλοί καλλιτέχνες.

Μεταξύ άλλων υπογράφουν από τον χώρο του πολιτισμού οι:

Αρβανίτης Γιώργος, Φωτογράφος, Κινηματογραφιστής

Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός

Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος Πολιτισμού στον Δήμο.

Βαφέας Βασίλης, Σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής

Βούλγαρης Κώστας, Λογοτέχνης

Γαϊτάνος Γεώργιος, Εικαστικός

Δρακόπουλος Γιάννης, Ηθοποιός

Δραμουντάνης Βασίλης, Διευθυντής Παραγωγής Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

Θωμαΐδης Κώστας, Τραγουδιστής, Ραδιοφωνικός Παραγωγός

Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός

Κανάκη Ελένη, Εκδότρια και βιβλιοπώλισσα, ιδιοκτήτρια των Εκδόσεων Κανάκη

Κατσουλίδη Μαρία, Ηθοποιός, Καθηγήτρια Υποκριτικής

Κοκκινοπούλου Φαίη, Ηθοποιός

Κορνήλιος Νίκος, Σκηνοθέτης, Μουσικός

Λογιάδης Μίλτος, Μαέστρος, Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μανωλιουδάκη Ευγενία, Εικαστικός

Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός

Μιχαλόπουλος Σπύρος, Σκηνοθέτης

Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης

Μουτζούρογλου Νίκη, Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής

Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός / Σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της Δραματικής Σχολής

Νέγκα Γιώτα, Τραγουδίστρια

Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Ιδρυτής του Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρώην πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου

Παππά Ιωάννα, Ηθοποιός

Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός

Πώρος Σπύρος, φωτογράφος, σκηνοθέτης

Σιδέρη – Ζουγανέλη Ισιδώρα, Ηθοποιός

Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιός

Χειλάκης Αιμίλιος, Ηθοποιός