Πάτρα: Πέθανε στα 86 του ο Λεωνίδας Γεράνιος

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου η κηδεία του
Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Λεωνίδας Γεράνιος. Ο γνωστός Πατρινός, πρώην στέλεχος του ΟΤΕ, έτρεφε αγάπη για τον αθλητισμό και θεωρείται αναμορφωτής της ομάδας ΕΑΠ και όχι μόνον.
Θα κηδευτεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου το μεσημέρι στον Άγιο Διονύσιο, στη γειτονιά όπου έμενε μέχρι το τέλος του.
