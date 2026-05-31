Λιμάνι Πειραιά: Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 4

Αναστάτωση επικράτησε στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς το επιβατηγό-υδροπτέρυγο πλοίο Flying Cat 4 παρουσίασε μηχανική βλάβη, λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του από το λιμάνι.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο προς Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες, μεταφέροντας συνολικά 436 επιβάτες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.