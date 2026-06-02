ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Ο Κώστας Πετρόπουλος κάνει ντεμπούτο στον Απόλλωνα

Ιδού μια ιστορική φωτογραφία με τον Κώστα Πετρόπουλο να κάνει ντεμπούτο στον Απόλλωνα Πατρών!

Είναι 13.5 ετών μόλις (όρθιος άκρη δεξιά) και η ομάδα παίδων του Απόλλωνα Πατρών αγωνίζεται (1970) στο ανοικτό γήπεδο της οδού Ναυαρίνου (και Κορυτσάς), που σήμερα έχει δώσει τη θέση του σε πολυκατοικίες. Είναι η πρώτη φωτογραφία του «Νουρέγιεφ» με τα «μελανόλευκα»!!

Ιστορική όμως και λόγω του αδελφού του Τάκη Πετρόπουλου (όρθιος άκρη αριστερά), που σε ηλικία 14 χρονών το 1969, κυριαρχεί στο Πατραϊκό μπάσκετ και συμβάλει ώστε ο Απόλλων μετά από πάρα πολλά χρόνια να φτάσει στο ανώτερο επίπεδο υποδομών της χώρας το 1970.

Η ομάδα αυτή κατακτά το τοπικό και περιφερειακό πρωτάθλημα και παίζει στο final four με σειρά κατάταξης Ηρακλής, ΕΑ Λάρισας, Απόλλων, Βολος. Σύστημα poul, όλοι εναντίον όλων. Πρώτος σκόρερ ο Τάκης Πετρόπουλος Πετρόπουλος με 105 πόντους και μέσο όρο 35 πόντους σε κάθε αγώνα, 2ος σκόρερ Σιμιρδάνης Ηρακλής 102 πόντους βαρύ πεντάρι, 3ος σκόρερ ένας παικταράς της Λάρισας, ο Ζιώγας που δεν έπαιξε τελικά το μπάσκετ που άξιζε. Τότε η ΑΕΚ κάνει επίσημη πρόταση στον Απόλλωνα να πάρει με μεταγραφή τον Τ. Πετρόπουλο, κι επειδή είχε έναν παράγοντα που ήξερε μπάσκετ ζήτησε και τον νεαρό, Κώστα, πακέτο. «Κάτι» είδε στον Κώστα παρ' όλο που δεν έπαιζε πολύ. Ο Αθηναϊκός τύπος συμπεριλάμβανε τον Τάκη στα 3-4 μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας και ο Φαίδων Ματθαίου τον κάλεσε στην Εθνική παίδων.

Στη φωτό διακρίνονται από αριστερά όρθιοι Στάθης Βέργος (προπονητής), Τ. Πετρόπουλος (αρχηγός), Κυριάκος Σπανός (που έπαιζε και σέντερ μπακ στον Άρη Πατρών), Στέφανος Κοντός, Λάμπης Φλαμιάτος, Κώστας Κομνηνός, Κώστας Πετρόπουλος Από αριστερά καθιστοί: Τερζάκης, Λάγιος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Καλαζόπουλος (ο παρτενέρ του Τ. Πετρόπουλου, πολύ καλός παίκτης), Παντελής Κοκκόσης, Βασίλης Δημόπουλος (στην ομάδα, προπονητής ήταν και ο Αν. Μολφέτας, ανήκε και ο Φαρμάκης).

Ο παράγοντας της ΑΕΚ ήταν ο Πασχαλίδης, είχε πάει σε όλα τα παιγνίδια του Απόλλωνα, με το γιατρό της ομάδας που ήταν μπασκετικός κι αυτός. Ειδικά ο γιατρός είχε μεγάλη μπασκετική καψούρα με τον Τ. Πετρόπουλο, καθόταν δε στον πάγκο μη τυχόν και χτυπήσει. Για τη μεταγραφή τους διαμεσολάβησε ο Βασίλης Γεωργίου ο οποίος και ενημέρωσε την ΑΕΚ για τα δύο αδέλφια Πετρόπουλου. Ο Γεωργίου κάτι έβλεπε στον Κώστα, πριν ακόμα κάνει το μπαμ την επόμενη χρονιά!

Ο γιατρός της ΑΕΚ ήταν γάτα είδε ότι έπεφταν πάνω στον Τ. Πετρόπουλο 2-3 παίκτες κι έμεναν ελεύθεροι ένας περιφερειακός χωρίς καλό σουτ και ο Νο 2 του Απόλλωνα, ο Καλατζής. Όταν το είπε στον Πετρόπουλο κι έπαιξε με τον Καλατζόπουλο ήρθε στα ίσια το παιγνίδι με τον Ηρακλή - τριπλή ισοβαθμία!. Πολλοί πιστεύουν πως αν ο Βέργος εμπιστευόταν περισσότερο τον εύθραυστο οπτικά αλλά θρασύτατο Κώστα Πετρόπουλο ο Απόλλων θα κατακτούσε τον τίτλο.

* Η φωτογραφία προέρχεται από το υπό έκδοση βιβλίο με την ιστορία του Απόλλωνα για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του (εκδόσεις «το δόντι»)