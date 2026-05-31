Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν οι γονείς παιδιού 4,5 ετών που περιφερόταν σε πεζοδρόμιο

Οι γονείς ενός παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις Συκιές Θεσσαλονίκης καθώς το ανήλικο διέφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται σε πεζοδρόμιο στην περιοχή των Συκεών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου και συνελήφθησαν οι γονείς του μικρού παιδιού 41 και 39 ετών, αλβανικής καταγωγής.