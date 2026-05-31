Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος στο τροχαίο κοντά στον Τόφαλο- Έμεναν στην Αρχαία Ολυμπία

ΝΕΟΤΕΡΟ Κατέληξε σύμφωνα με πληροφορίες και ο δεύτερος τραυματίας του τροχαίου. Πρόκεται για τον 46χρονο που επέβαινε στη μηχανή και είναι ο πατέρας του 20χρονου.

Ο 46χρονος Διονύσιος Γκέκας, που νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του, μετά τον θάνατο του 20χρονου γιου του, Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα και σύμφωνα με το patrisnews πατέρας και γιος διέμεναν το τελευταίο διάστημα στην Αρχαία Ολυμπία.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Τραγωδία στην Πάτρα το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο ένας εκ των δύο τραυματιών του τροχαίου κοντά στο Τόφαλος, είναι νεκρός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 20χρονο άνδρα, οποίος επέβαινε στη μηχανή που εξετράπη με έναν 46χρονο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Ρίο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηχανή προσέκρουσε σε κώνο και τσιμεντένια ζέρσεϊ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και δύο ασθενοφόρα τα οποία διακόμισαν τους δύο άντρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ διεκόπη προσωρινά και η κυκλοφορία.

Επί τόπου μετέβη και η πυροσβεστική που έλαβε κλήση για το συμβάν, ωστόσο δεν χρειάστηκε να ενεργήσει.