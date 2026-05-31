Απόλλων και Προμηθέας, βίοι παράλληλοι και αντίθετοι

Το μόνο κοινό που έχουν ο Απόλλων Πατρών και ο Προμηθέας ως πολιτισμικά σημαίνοντα και σημαινόμενα είναι ότι έλκουν το όνομα τους από την Ελληνική μυθολογία.

Η αυθεντική λαϊκή παρέα της Τριών Ναυάρχων του Απόλλωνα, έχει εντελώς διαφορετικά κοινωνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά από το επενδυτικό πρότζεκτ του Προμηθέα.

Εκφράζουν δύο διαφορετικές εποχές, δύο διαφορετικά εξελικτικά στάδια του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού αθλητισμού, ανάμεσα στα οποία μεσολάβησε μία πτώση του Πατραϊκού μπάσκετ από το ανώτερο εθνικό επίπεδο.

Το θυμικό δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για τη βαθύτερη επεξεργασία των δεδομένων και δεν βοηθάει να αντιληφθεί κανείς ότι ο Προμηθέας βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την εποχή του. Παρ’ όλα αυτά ο Απόλλωνας παραμένει κυρίαρχος της συλλογικής μνήμης.

Το φετινό μότο «This season we do it ourway” που συνοδεύτηκε από την προώθηση νεαρών ταλαντούχων γηγενών αθλητών και αποτυπώνει μία νέα στρατηγική του Προμηθέα, ποσοτικής και ποιοτικής ισχυροποίησης των δεσμών του με την τοπική κοινωνία.

Όσοι δεν μπορούν να κατανοήσουν και να αποδεχτούν ψυχολογικά την αλλαγή σκυτάλης θα πρέπει να αναλογιστούν ότι ο Απόλλωνας δεν ήταν πάντα ο κυρίαρχος, αλλά κατάφερε χάρη στον μεγάλο Κώστα Πετρόπουλο και μία πλειάδα αξιόλογων Πατρινών παικτών που τον πλαισίωσαν να γίνει και να παραμένει ο σημαντικότερος μνημονικός τόπος του Πατραϊκού Μπάσκετ, με την καθοδήγηση μίας ικανής διοίκησης που είχε όραμα.

Την περίοδο του Μεσοπολέμου την πρωτοκαθεδρία είχαν η ΕΑΠ (όπου και πρωτοπαίχτηκε μπάσκετ στην Πάτρα τo 1927 από το Γάλλο Μοναχό χοροδιδάσκαλο Luis Fair) με το Σκαγιοπούλειο. Μεταπολεμικά μέχρι και τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών περισσότερο η ΕΑΠ και λιγότερο η Ολυμπιάδα με μία βραχεία παρεμβολή του Απόλλωνα (1958-60 με Μαρκολέφα, Λαμπίρη κ.ο.κ.).

Ο Απόλλωνας άρχισε να παίρνει σταθερά κεφάλι τοπικά το 1968 για να εκτοξευτεί στο ανώτερο εθνικό επίπεδο το 1971, όταν στον μπασκετικό ουρανό έλαμψε το μεγάλο αστέρι του Κώστα Πετρόπουλου

Είναι αλήθεια όμως ότι ο Απόλλωνας για τέσσερις λόγους είναι ο σύλλογος με τη μεγαλύτερη δυνατότητα να διεκδικήσει τα σκήπτρα από τον Προμηθέα ακόμη και στη διάρκεια του τέταρτου ιστορικού κύκλου του Πατραϊκού μπάσκετ που διανύουμε ή να ηγηθεί στον επόμενο κύκλο μετά από δεκαπέντε – είκοσι χρόνια.

Ο πρώτος λόγος είναι η ιστορικότητα και η κοινωνική δυναμική του, ο δεύτερος είναι ότι έχει έναν υποδειγματικό λαϊκό αθλητικό ήρωα τον Κώστα Πετρόπουλο, ο οποίος έγινε αστικός μύθος συνδυάζοντας τα αθλητικά του κατορθώματα με ένα στέρεο ηθικό λαϊκό υπόβαθρο που τον κρατάει μέσα στην κοινωνία, ο τρίτος είναι οι ιδιόκτητες αθλητικές του εγκαταστάσεις και ο τέταρτος η μεγάλη του παράδοση κι εμπειρία στις υποδομές.

Ο Απόλλωνας και ο Προμηθέας είναι αντικειμενικά δύο εντελώς διαφορετικά αθλητικά projects γιατί αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές φάσεις της διαρκώς εξελισσόμενης οικονομίας του αθλητισμού. Ο Απόλλωνας αναπτύχθηκε στη φάση των αθλητικών χορηγιών του εμπορικού και βιομηχανικού κεφαλαίου (Lemmi, Dur, Lux, Μπακαλάρος κ.ο.κ.) και ο Προμηθέας σε αυτή των επενδύσεων κεφαλαίων στον αθλητισμό και μάλιστα νέων μορφών κεφαλαίων από διαφορετικές πλέον οικονομικές πηγές πέραν του παραδοσιακού εμποροβιομηχανικού κι εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Το τραπεζικό και το χρηματιστηριακό κεφάλαιο, οι νέες τεχνολογίες, οι τηλεπικοινωνίες, η συνδρομητική τηλεόραση, το διαδίκτυο, οι αθλητικοί εξοπλισμοί και οι αθλητικές κατασκευές είναι μερικές από τις νέες μορφές κεφαλαίων που εισρέουν ανταποδοτικά στον αθλητισμό ανακτώντας τον έλεγχο του.

Η Ολυμπιάδα της πρώτης δεκαετίας της νέας χιλιετίας ήταν μια τέτοια απόπειρα επένδυσης κεφαλαίων των νέων τεχνολογιών που για διάφορους λόγους δεν ευδοκίμησε.

Ο αθλητισμός όπως και οι τέχνες σαν οι πλέον δημοφιλείς μιμητικές δραστηριότητες του ανθρώπου όσο εύκολα παράγουν παράπλευρα οφέλη στους επενδυτές, τόσο δύσκολα παράγουν ικανοποιητική πρόσοδο (οικονομικό κέρδος).

Για την παραγωγή διευρυμένης προσόδου απαιτείται μεγάλο και διαρκές επενδυτικό πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό την περίοδο των επενδύσεων κεφαλαίων ακόμη και από τις νέες ισχυρές πηγές, που τη διανύουμε τώρα η χορηγία αν και με υποβαθμισμένο ρόλο ενυπάρχει σαν ένας αναγκαίος υποστηρικτικός θύλακας μέσα στην επένδυση.

Όσο μικρότερη είναι η επενδυτική δυνατότητα τόσο μεγαλύτερη ανάγκη έχει ο επενδυτής τη χορηγία. Προσθέτως ο επενδυτής διασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα.

Στα μέσα της δεκαετίας του 90 στο πλαίσιο του καπιταλιστικού εκσυγχρονισμού της χώρας, για την ένταξη στην ΟΝΕ και την ολοκλήρωση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανάγκη επίσπευσης της δημοσιονομικής προσαρμογής στις Ευρωπαϊκές επιταγές, προκάλεσε οριζόντια στην Ελληνική οικονομία καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, που αντανακλάστηκαν στο κοινωνικό εποικοδόμημα με ριζικές μεταρρυθμίσεις.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές που παρουσιάστηκαν ως πρόοδος, ανάπτυξη κ.ο.κ. στην πραγματικότητα γύριζαν μερικές στροφές ακόμη το αδράχτι του τρόκολου, μέσα στο οποίο ήταν και είναι ο Ελληνικός λαός. Η διαδικασία αυτή διευκολύνθηκε και από την προσωρινή ήττα του νεαρού υπαρκτού σοσιαλισμού από τον καπιταλισμό.

Ο αθλητισμός ως κυρίαρχος και δημοφιλέστερος τομέας της κοινωνικής ζωής, στο βαθμό μάλιστα που με την εγγενή ιδεολογία του επηρεάζει σταδιακά τη συνείδηση όλων των κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων του παγκόσμιου πληθυσμού, με άμεσα πολιτικά αποτελέσματα, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ούτε στη χώρα μας μια προφυλαγμένη νησίδα, που θα έμενε ανεπηρέαστη και αναλλοίωτη μέσα σε έναν κόσμο που άλλαζε.

Υποχρεώθηκε πλέον να πορευτεί κι αυτός μέσα σε ένα νέο οικονομικό περιβάλλον, που επέβαλλε δραστικές αλλαγές στη δομή την οργάνωση και τη λειτουργία του σε όλα τα αθλήματα και κυρίως στα πιο εμπορικά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

Το βασικό δομικό κύτταρο του ελληνικού αθλητισμού, το αθλητικό σωματείο έπρεπε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες γιατί απειλείτο με αφανισμό.

Επιβλήθηκε βίαια και απότομα ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της λειτουργίας του, που ευνοούσε τους μεγαλύτερους συλλόγους στην κατεύθυνση της συγκεντρωποίησης.

Θεσμοθετήθηκαν, συστηματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν η εμπορευματοποίηση (ακόμη και της αθλητικής εκπαίδευσης – ψυχαγωγίας των παιδιών) και η επαγγελματικοποίηση, που άλλαξαν ριζικά τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του αθλητισμού και προμήνυαν αλλαγές στον αθλητικό χάρτη της χώρας.

Ο Απόλλωνας για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω είχε μακράν τις καλύτερες προϋποθέσεις προσαρμογής στις νέες συνθήκες σε επίπεδο περιφέρειας και από τις καλύτερες σε εθνικό επίπεδο με κυριότερη την πελατεία για να πουλήσει το προϊόν του, όπως απαιτεί η σύγχρονη εμπορευματική οικονομία του αθλητισμού.

Την περίοδο της μετάβασης από την εποχή των χορηγιών στην εποχή των επενδύσεων ήταν ο μοναδικός παίκτης στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, με έδρα το μητροπολιτικό τους κέντρο, που έπαιξε μπάλα μόνος του χωρίς αντίπαλο κι έχασε.

Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ενώ σαν μοναδικός παίκτης της ευρύτερης περιοχής ήταν από τους πρώτους Ελληνικούς συλλόγους που προσέλκυσαν αξιόπιστο στρατηγικό επενδυτή και συγκεκριμένα την επίσης ιστορική Achaia Clauss με τη στήριξη του τραπεζικού κεφαλαίου, δεν κατάφερε να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες.

Είναι πάρα πολύ νωρίς για να διερευνηθούν αντικειμενικά τα αίτια αυτής της κραυγαλέας αποτυχίας του Απόλλωνα και να αποδοθούν με εγκυρότητα οι ευθύνες. Αυτό θα συμβεί μόνο όταν ο χρόνος θα αποκαθάρει το γεγονός από τα συναισθήματα που προκάλεσε και θα αναδυθεί ως ιστορικό γεγονός μέσα από τον διαλυόμενο θυμικό αχό, που ακόμη το περιβάλλει.



Τα αίτια της κρίσης και η ανάκαμψη

Ωστόσο όλοι εμείς και πολύ περισσότερο όσοι από εμάς καθορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά από την ανεπανάληπτη σε αθλητικό κάλος, κοινωνικό ήθος και λαϊκή κουλτούρα συλλογική οντότητα που ακούει στο όνομα Απόλλων, έχουμε ηθικό χρέος να διατυπώσουμε δημόσια χωρίς φόβο και πάθος με εντιμότητα, με τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα και σοβαρότητα την άποψη μας για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί πραγματικά ο εξασθενημένος κι αποπροσανατολισμένος Απόλλων μπορεί να ξαναγίνει ρωμαλέος μόνο αν βρει το σωστό αζιμούθιο του και προσανατολιστεί στο νέο μπασκετικό χάρτη της χώρας και ο δεύτερος σαν παρακαταθήκη στον ιστορικό του μέλλοντος.

Υπό αυτή την έννοια και μόνο καταθέτω την άποψη ότι η βασική αιτία της αδυναμίας προσαρμογής του Απόλλωνα στην καπιταλιστική αναδιάρθρωση της οικονομίας του αθλητισμού στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, δηλαδή στο πέρασμα από την εποχή των χορηγιών στην εποχή των επενδύσεων φαίνεται να είναι διοικητική.

Αυτό φαντάζει εκ πρώτης όψεως σαν παραδοξολογία, γιατί είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπήρχε στο σύλλογο συσσωρευμένη τεράστια διοικητική πείρα, παραδοσιακή διοικητική ικανότητα και μια διοικητική σταθερά υπό τη μορφή δια βίου σεβαστής συμπαγούς συγκεντρωτικής διοικητικής κάστας, που λειτουργούσε ως ανώτατο ιερατείο.

Επί πλέον ήταν φημισμένη η ισχυρότατη πρόσβαση του συλλόγου στα αθλητικά και πολιτικά κέντρα αποφάσεων ανεξαρτήτου πολιτικής κατάστασης.

Στα τέλη της δεκαετίας του 90 όμως το ανώτατο ιερατείο του συλλόγου δεν διέθετε την ίδια ρώμη, είχε ήδη υποστεί μια μικρής κλίμακας διάσπαση, επιφανή στελέχη δεν ήσαν πια στη ζωή, είχε επέλθει κόπωση κ.ο.κ.

Τότε ή δεν έγινε αντιληπτό ή δεν έγινε αποδεκτό από τους Απολλωνιστές ότι η νέα οικονομία του αθλητισμού αλλάζει ή και καταργεί το ρόλο τους. Η τεχνογνωσία, η διοικητική πείρα, το κοινωνικό κύρος, η αγάπη, η αφοσίωση, η πίστη, το όραμα, ο χρόνος και τα χρήματα που διέθεταν αφειδώς οι κορυφαίοι παράγοντες του συλλόγου δεν ήσαν πια αρκετά για να ακολουθήσει τις εξελίξεις ο σύλλογος.

Τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά θα εξακολουθούσαν να είναι χρήσιμα και αναγκαία τουλάχιστον κατά τη μεταβατική περίοδο από το ένα στάδιο στο άλλο (μέχρι να αναδειχθούν επαγγελματικά στελέχη με πολυσχιδή επιστημονική κατάρτιση) αλλά δεν ήσαν ικανά από μόνα τους.

Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος των παραδοσιακών παραγόντων μετατρεπόταν αντικειμενικά από αποφασιστικός σε συμβουλευτικός ή και καταργείτο.

Ο επενδυτής συνήθως επιφυλάσσει στον εαυτό του τον αποφασιστικό ρόλο και αν δεν διαθέτει ο ίδιος την τεχνογνωσία και είναι ευφυής, συγκροτεί μια συμβουλευτική ομάδα, στην οποία έχει τη διακριτική ευχέρεια να συμπεριλάβει ή όχι το παραδοσιακό διοικητικό δυναμικό του συλλόγου στον οποίο επενδύει θεσμικά, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο NBA ή στην Premier League.

Είναι προφανές εκ του αποτελέσματος ότι στην περίπτωση του Απόλλωνα και της Achaia Clauss δεν υπήρξε η απαιτούμενη όσμωση.

Θα ήταν καθ’ όλα σεβαστή και πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή να μην αποδεχτεί από ιδεολογική αφετηρία, από θέση αρχών αυτή την εξέλιξη, η διοίκηση του συλλόγου και να διακηρύξει ότι δεν απεμπολεί την αθλητική της ιδεολογία στο βωμό του ριζικά μετασχηματισμένου ανώτερου εθνικού επιπέδου του μπάσκετ.

Δεν το έκανε όμως αυτό και χωρίς να παραιτείται από τη φιλοδοξία της επανόδου του Απόλλωνα στην basket league, απαιτούσε από τον όποιον διαθέσιμο επενδυτή να μην διοικεί αυτός, αλλά να συμμετέχει μάλλον ως μειοψηφών στη διοίκηση.

Ταμπουρώθηκε καλώς η κακώς πίσω από την ιδιότητα του αποκλειστικού θεματοφύλακα των συμφερόντων και του μέλλοντος του συλλόγου με φυσικό επακόλουθο να μην βρεθεί ποτέ άλλος επενδυτής μετά την Achaia Clauss.

Εν μέσω παλινωδιών λόγω της ασαφούς πολιτικής και φιλοσοφίας του ο σύλλογος παρά τις αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά και την υποδομή του πορευόταν με λάθη και μια ακατανόητη μεταφυσική επανάπαυση ότι θα παραμείνει για πάντα ο μοναδικός παίκτης μέσα στο γήπεδο και θα συμβεί αυτορύθμιση ως εξ ουρανού επιφοίτηση.

Το αποτυχημένο εγχείρημα της Ολυμπιάδας εδραίωσε αυτή την αίολη πεποίθηση, μεγάλωσε την επανάπαυση κι ενθάρρυνε την αλαζονεία, την έπαρση, τον αυταρχισμό, τη μισαλλοδοξία κ.ο.κ.

Ο Απόλλωνας πέρασε από χίλια μύρια κύματα, κινδύνευσε να πέσει στην ανάγκη καιροσκόπων, κερδοσκόπων, λαοπλάνων και δημαγωγών, που τον έβλεπαν σαν εφαλτήριο κοινωνικής και οικονομικής ανέλιξης τους ή εν πάσει περιπτώσει με κάποια πλάγια υστερόβουλη ματιά.

Παρ΄ όλα αυτά μετά την υποχώρηση του στις αρχές τις νέας χιλιετίας (2003) τόσο στο επαγγελματικό επίπεδο του μπάσκετ, όσο και στην υποδομή, παραμένοντας πάντα μοναδικός παίκτης στο γήπεδο επανακάμπτει ολικά στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Δείχνει τότε ικανός να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και μάλιστα με πρωτοποριακές ιδέες.

Μερικές από αυτές τις ιδέες ήσαν : α. Η «Εταιρεία Λαϊκής Βάσης» β. το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Συλλόγων Δυτικής Ελλάδας, γ. Ο Αθλητικός Ξενώνας που φιλοξενούσε ταλέντα από την ευρύτερη περιοχή δ. Το Patras International Basketball Camp δ. Το Περιφερειακό Basketball Camp and Tournament και τα «ανοικτά σεμινάρια επιμόρφωσης προπονητών», ε. Το Χριστουγεννιάτικο Αναπτυξιακό Τουρνουά που εξασφάλιζε τη επαφή του με το ανώτερο εθνικό επίπεδο

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες θα έβρισκε τον επενδυτή στη μεγάλη του «Λαϊκή βάση», θα ύφαινε τη σχέση του ως leader, με την ευρύτερη περιοχή και το αθλητικό-προπονητικό δυναμικό της και θα βρισκόταν σε άμεση επαφή με το ανώτερο εθνικό αναπτυξιακό επίπεδο, αξιοποιώντας την εξωστρέφεια ως εργαλείο προόδου

Τα τέσσερα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2010 ο Απόλλωνας καταφέρνει σε οικονομικό-επενδυτικό και αγωνιστικό επίπεδο : α. Να επεκτείνει το Αθλητικό Κέντρο του με την προσθήκη δύο πολύ καλών προπονητηρίων και να εκσυγχρονίσει τη κεντρική σάλα του. β. Να ανασυγκροτήσει τις υποδομές του και να ξαναβγεί σε εθνικό επίπεδο στο προσκήνιο γ. Να επανέλθει στο ανώτερο επίπεδο του επαγγελματικού μπάσκετ. Όλα αυτά είχαν προκαλέσει τον πανελλήνιο θαυμασμό.

Ο άλλος παίκτης

Σε αυτό ακριβώς το σημείο (2013) εμφανίζεται ως άλλος παίκτης ο Προμηθέας, προερχόμενος από ένα μπασκετικό επίπεδο σαφώς κατώτερο όχι μόνο της elite που μονοπωλούσε ο Απόλλωνας αλλά και των άλλων δευτερο-τριτοκλασσάτων παραδοσιακών τοπικών δυνάμεων.

Το Ελληνικό μπάσκετ όμως είχε ήδη εισέλθει τότε στη φάση των επενδύσεων κεφαλαίων και αν ο επενδυτής έχει την τεχνογνωσία και τη συνολική ικανότητα να υποστηρίξει την επένδυση του, αποκτά τεράστιο πλεονέκτημα, όπως κι έγινε εν προκειμένω.

Ο Απόλλωνας ανεξάρτητα από την επενδυτική και την ευρύτερη δυναμική του νέου παίκτη, που δεν ήταν άλλωστε δυνατό να την προϋπολογίσει για να προβλέψει την εξέλιξη, ούτε να την «απαγορεύσει» ή να την αναχαιτίσει, όφειλε πλέον για έναν παραπάνω λόγο να θωρακίσει, να οπλίσει και να υπερασπιστεί το δικό του οικοδόμημα, που διατηρούσε σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και να προχωρήσει μπροστά.

Αντί γι αυτό όμως γύρισε την πλάτη και άρχισε να τρέχει προς τα πίσω. Τη θέση της εξωστρέφειας την πήρε η ιδεοληπτική - προγονοπληκτική εσωστρέφεια και τη θέση των πρωτοποριακών καινοτόμων ιδεών η αμάθεια, ο ερασιτεχνισμός και η παιδαριώδης αφέλεια.

Στο επίπεδο του επαγγελματικού μπάσκετ ο εμπνευστής κι εμψυχωτής της ιδέας της Εταιρείας Λαϊκής Βάσης Ανδρέας Μολφέτας δεν υπήρχε πια στη ζωή για να υποστηρίξει και να υλοποιήσει το έτσι κι αλλιώς οργανωτικά δύσκολο εγχείρημα.

Στο αναπτυξιακό επίπεδο της υποδομής κανένας σοβαρός, αξιοπρεπής τεχνοκράτης δεν θα έβαζε την υπογραφή του σε μια καρικατούρα των επιστημονικών - επαγγελματικών αντιλήψεων του και του αθλητικού του οράματος.

Το αποτέλεσμα ήταν να επανέλθει γρήγορα στην παρακμή της προηγούμενης δεκαετίας η υποδομή του Απόλλωνα παρά το γεγονός ότι υπήρχαν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της.

Όσο ο Απόλλωνας έτρεχε προς τα πίσω εγκαταλείποντας εδάφη του, τόσο περισσότερο ελεύθερο χώρο άφηνε στο νέο παίκτη, ο οποίος θα αναπτυσσόταν βέβαια έτσι κι αλλιώς μέσα από ένα άλλο νεωτερικό project, που ανταποκρινόταν απόλυτα στο νέο οικονομικό περιβάλλον του Ελληνικού κι Ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά θα είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.

Παρ’ όλα αυτά μέσα από μία ασυνήθιστα σφοδρή για το σύλλογο διοικητική σύγκρουση προέκυψε κάτι θετικό κι ελπιδοφόρο.

Εξουδετερώθηκαν τα πλέον επικίνδυνα στοιχεία (ένθεν κακείθεν) κι επήλθε μια διοικητική ισορροπία, που διαχειρίστηκε τη μεγάλη κρίση ικανοποιητικά και σφαιρικά αποφεύγοντας την αγωνιστική καταβαράθρωση και ταυτόχρονα σταδιακά και υπομονετικά πέτυχε την οικονομική εξυγίανση και γενικότερα την ομαλοποίηση της κατάστασης, βρήκε τρόπο να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις του και παράλληλα κινητοποιήθηκε στο αναπτυξιακό αγωνιστικό επίπεδο.

Ο Προμηθέας όπως αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος είχε συγκεκριμένο αξιόπιστο σχέδιο το οποίο ξετύλιγε με γρήγορους αιφνιδιαστικούς ρυθμούς. Ξεκίνησε το 1985 με παρεΐστικο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, πάτησε το πόδι του για πρώτη φορά στη μικρή ιστορία του στις εθνικές κατηγορίες το 2013, αφού είχε προηγηθεί μια περίοδος υποδειγματικής οργάνωσης μικρής ομάδας, έπαιρνε τις κατηγορίες τη μια μετά την άλλη και αναρριχήθηκε στην κορυφή του Ελληνικού μπάσκετ πέντε χρόνια μετά, για να κάνει το ντεμπούτο του και στην Ευρώπη επιδεικνύοντας ακόρεστες φιλοδοξίες.

Ετυμολογικά η λέξη Προμηθέας υποδηλώνει προνοητικότητα και σύνεση. Δύο έννοιες αντίστροφα αλληλεξαρτώμενες. Όσο περισσότερο μπορεί να προνοεί κανείς τόσο περισσότερο εξασθενεί η σύνεση του. Αυτό ίσχυσε στην περίπτωση του Πατρινού Προμηθέα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νέος παίκτης ρίσκαρε κάνοντας το αποφασιστικό βήμα προς την κορυφή παρόντος του λαοφιλούς Απόλλωνα στην κορυφαία κατηγορία. Στο πλαίσιο αυτό επένδυσε σε ένα underqualified τεχνικό-αγωνιστικό μοντέλο με επιτυχημένες κατά το πλείστον επιλογές.

Παράλληλα ο Προμηθέας επένδυσε κεφάλαια στην υποδομή αναπτύσσοντας ένα δικό του διαφορετικό και φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Ανέπτυξε τμήμα scouting κι επένδυσε μεγάλα κεφάλαια στη δημιουργία προπονητικού κέντρου δίπλα από τον ξενώνα του Ιδρύματος Δημητρίου και Λίλης Σταυροπούλου που αξιοποίησε, χάρη και στο φίλαθλο Πρόεδρο του Ιδρύματος Αρχιτέκτονα Πέτρο Συναδινό.

Διεκδίκησε και πήρε το μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των χορηγιών και κατάκτησε ηγετικό διοικητικό ρόλο στο Ελληνικό μπάσκετ, γεγονός που θα του διασφαλίσει ισχυρότερη πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά αθλητικά κέντρα αποφάσεων.

Αν το μόνο κοινό του Απόλλωνα με τον Προμηθέα είναι στη μυθολογική καταγωγή των ονομάτων τους η μεγάλη διαφορά τους έγκειται στο εξής :

Ο Απόλλωνας δημιούργησε μια σπουδαία γηγενή ομάδα και μάλιστα μέσα από τα σπλάχνα του, αναδεικνύοντας πλειάδα σημαντικών παικτών μεταξύ των οποίων και τον θεαματικότερο παίκτη κι εκ των κορυφαίων της ιστορίας του Ελληνικού μπάσκετ. Μια ομάδα που ενέπνευσε και «τράβηξε» την ικανή διοίκηση του συλλόγου, που αγαπήθηκε παράφορα, που προκαλούσε παραλήρημα κι έγινε θρύλος της πόλης.

Αντίθετα στον Προμηθέα μια ικανή διοίκηση δημιούργησε πρώτα μια ομάδα επενδύοντας κάθε φορά εύστοχα και με ακρίβεια στο ελάχιστα απαιτούμενο ξένο ανθρώπινο δυναμικό και παράλληλα ή μετά προσπάθησε και προσπαθεί επιδέξια κι ευρηματικά να αποκαταστήσει ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία επιδεικνύοντας πλήρη επίγνωση της αναγκαιότητας αυτής της συνθήκης.

Ο Προμηθέας έχει ξεπεράσει ήδη τον Απόλλωνα σε αγωνιστικές επιτυχίες σε εθνικό κι Ευρωπαϊκό επίπεδο, απολαμβάνει τον Πανελλήνιο θαυμασμό, σεβασμό και την αναγνώριση, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη αστικός θρύλος της πόλης.

Ο Προμηθέας προελαύνει ακάθεκτα και ο Απόλλωνας παραμένει πάντα όρθιος στα πιτς, διαθέτοντας τις αντικειμενικές προϋποθέσεις επανάκαμψης.

Έτσι κι αλλιώς η ζωή δεν είναι παρά μια αλληλουχία θριαμβικών νικών και συντριπτικών ηττών και το σημαντικό είναι να μπορείς να τα διαχειριστείς και τα δύο δημιουργικά.

* Ο Τάκης Πετρόπουλος είναι παλαίμαχος αθλητής αλλά και προπονητής μπάσκετ (και του Απόλλωνα) και Αντιδήμαρχος Αθλητισμού