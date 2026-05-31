Πάτρα: Τροχαίο κοντά στον Τόφαλο- Εξετράπη μηχανή- Δύο τραυματίες- ΦΩΤΟ

Τροχαίο σημειώθηκε στην Πάτρα κοντά στο ύψος του Τόφαλος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μηχανή εξετράπη της πορείας της και σε αυτή επέβαιναν δύο άτομα.

Στο σημείο κλήθηκαν δύο ασθενοφόρα, η αστυνομία και η πυροσβεστική, η οποία ωστόσο δε χρειάστηκε να ενεργήσει.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άντρες , οι οποίοι διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Στο σημείο διακόπη προσωρινά η κυκλοφορία.