“Αιγιάλεια” – Αίγιο: Έλαμψε η Νάσια Οικονομοπούλου του Κούρου

Πλούσια ήταν η δράση στις εντός συνόρων διοργανώσεις το Σάββατο σε πόλεις σε όλη τη χώρα με επιδόσεις που ξεχώρισαν κυρίως από τη νέα γενιά του ελληνικού στίβου.

Ειδικά, στα Αιγιάλεια, η 17χρονη Αθανασία Οικονομοπούλου (ΑΟ Πατρών ο Κούρος) έτρεξε τα 100 μ. εμπόδια σε 13.98 (0.9), χρόνος καλύτερος από το όριο για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων - κορασίδων Κ18 και τρίτη επίδοση στην Ελλάδα στην ηλικία της. Το όριο έπιασε και ο συνομήλικός της Σωτήρης Τσώνης (ΓΑΣ Αγρινίου) στα 2.000 μ. στιπλ με 5.57.08. Ο 16χρονος Δημήτρης Δοβλέτης (ΑΟ Διονύσου) έτρεξε τα 200 μ. σε 22.38 (-0.7).

Καλή κούρσα στα στα 3.000 μ. από την Ντενίσα Μπάλλα (Παναθηναϊκός ΑΟ) με χρόνο 9.30.65. Νικητής στα 5.000 μ. ανδρών ο Νίκος Σταμούλης με 14.39.24.

Η Οικονομοπούλου, που προπονείται με τον Γιώργο Παπανδρεόπουλο έγινε η 2η πατρινιά που πιάνει το όριο, μετά την ωάννα Σερεμέτη (Αρίων) στα 5.000μ. βάδην. Η επίδοση της νεαρής πρωταθλήτριας Ελλάδας που ειδικεύεται στα σύνθετα, είναι η 2η όλων των εποχών στην Αχαΐα.

Στο Αίγιο είχαμε και ένα ρεκόρ Αχαϊας όλων των εποχών, από την Νικολίτσα Σαμίκου (Άτλας Πατρών) στα 300 μέτρα Παγκορασίδεων Κ16 όπου πέτυχε την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα και νέο ρεκόρ ολων των εποχών στο αγώνισμα για την Αχαΐα, ξεπερνώντας την Αναστασία Καρέλα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος δήλωσε: Με ιδιαίτερη χαρά παρευρέθηκα στους αγώνες στίβου «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 2026», μια σημαντική αθλητική διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο Αίγιο. Θερμά συγχαρητήρια στον Αθλητικό Σύλλογο Αθηνόδωρος για την άψογη διοργάνωση. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στήριξε τη διεξαγωγή των αγώνων και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και αναδεικνύουν τον τόπο μας. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές για τη συμμετοχή και τις επιδόσεις τους.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά: