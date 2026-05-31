Παντρεύτηκαν Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ: Το γαμήλιο πάρτι, το ρομαντικό νυφικό και ο πρώτος χορός του ζευγαρίου

Στη Μεσσηνία παντρεύτηκε η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, το Σάββατο 30 Μαΐου, με φόντο ένα ειδυλλιακό σκηνικό.

Στο πλευρό της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού και του αγαπημένου της βρέθηκαν αυτή την ξεχωριστή μέρα φίλοι και συγγενείς, με τους καλεσμένους να ανέρχονται στους 350.

Φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στα social media, αποτυπώνοντας τον χώρο, όπου πραγματοποιήθηκε η δεξίωση, το ρομαντικό νυφικό που φόρεσε η Αμαλία Κωστοπούλου, αλλά και ο πρώτος χορός των νεόνυμφων.