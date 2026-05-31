Αγίου Πνεύματος 2026: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες- Κλειστά τα Εμπορικά στην Πάτρα

Η Δευτέρα 1 Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, θα εφαρμοστεί με διαφορετικό καθεστώς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Παρότι η συγκεκριμένη εορτή δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, πολλοί εργαζόμενοι θα απέχουν από την εργασία τους βάσει συλλογικών συμβάσεων, εσωτερικών κανονισμών ή καθιερωμένης επιχειρησιακής πρακτικής.

Αντίθετα, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές, όπως και τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Στον αντίποδα, τα σούπερ μάρκετ και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται γενική υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που σημαίνει ότι το λιανεμπόριο δεν επηρεάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό με το συνήθη προγραμματισμό τους, ενώ τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν κανονικά

Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές ισχύουν ειδικές τοπικές ρυθμίσεις ή διατηρούνται έθιμα που διαφοροποιούν το καθεστώς λειτουργίας της αγοράς.

Κλειστά τα Εμπορικά στην Πάτρα

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ενημερώνει ότι τα εμπορικά καταστήματα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, εορτή του Αγίου Πνεύματος θα είναι κλειστά.

Η μη λειτουργία των καταστημάτων την ημέρα αυτή έρχεται να καλύψει τις επιπλέον ώρες του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων.

Επειδή η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται κατά παράδοση κάθε χρόνο, παρακαλούμε να γίνει σεβαστή από το σύνολο της τοπικής αγοράς.

Οι περιοχές όπου τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά

Στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, έχει προτείνει τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο.

Παράλληλα, τοπική αργία εφαρμόζεται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το ωράριο που θα ισχύσει στην περιοχή τους.

Κλειστές οι τράπεζες και το Δημόσιο

Σε αντίθεση με την αγορά, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα τραπεζικά καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος αποτελεί καθιερωμένη αργία για το Δημόσιο και τον τραπεζικό κλάδο, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα των τραπεζών και να παραμένουν κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες.

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης σχολεία και φροντιστήρια.

Αγίου Πνεύματος: Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 1 Ιουνίου

Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, και θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό.

Οι πωλητές των λαϊκών αγορών θα βρίσκονται στις θέσεις τους, προσφέροντας καθημερινά φρέσκα προϊόντα, μεγάλη ποικιλία επιλογών και τιμές που συνεχίζουν να στηρίζουν κάθε οικογένεια.



– Ασύγκριτη ποιότητα

– Μεγάλη ποικιλία προϊόντων

– Πραγματικά χαμηλές τιμές

Όλα τα απαραίτητα για το καθημερινό τραπέζι, αλλά και για κάθε ανάγκη του σπιτιού, θα βρίσκονται στους πάγκους των λαϊκών αγορών, με τη φρεσκάδα, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση που οι καταναλωτές εμπιστεύονται διαχρονικά.

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου οι λαϊκές αγορές θα είναι ανοιχτές και σας περιμένουν κανονικά για τις αγορές της εβδομάδας».

Ποιοι εργαζόμενοι έχουν αργία

Παρότι η αργία δεν ισχύει οριζόντια στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν αρκετοί επαγγελματικοί κλάδοι στους οποίους η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αντιμετωπίζεται ως ημέρα αργίας μέσω συλλογικών συμβάσεων ή ειδικών προβλέψεων.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε βιβλιοπωλεία, φροντιστήρια μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές και οίκους ευγηρίας, εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ναυτιλιακά πρακτορεία, επιχειρήσεις πετρελαιοειδών, ξυλεμπορικές επιχειρήσεις, καπνοβιομηχανίες, θυρωροί, τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης, ηλεκτροτεχνίτες, εργαζόμενοι σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, λατομεία και τεχνικά έργα, αναφέρει το protothema.gr

Πότε θεωρείται αργία για μια επιχείρηση

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), μια ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να παραμείνει κλειστή την ημέρα του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό προβλέπεται από απόφαση Περιφερειάρχη, από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ή από πάγια επιχειρησιακή συνήθεια.

Τι ισχύει για τις αμοιβές

Στις περιπτώσεις όπου η ημέρα θεωρείται αργία αλλά η επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75%.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, η προσαύξηση υπολογίζεται επί του ημερομισθίου τους, ενώ για τους μισθωτούς επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού.

Παράλληλα, όπου η ημέρα αναγνωρίζεται ως αργία, οι εργαζόμενοι που δεν θα απασχοληθούν λαμβάνουν κανονικά τις αποδοχές τους χωρίς καμία μείωση.