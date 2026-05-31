Ο Τάσος Σταυρογιαννόπουλος αποχαιρετά τον συνταξιούχο δάσκαλο Σπύρο Αντωνόπουλο

"Με θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του συνταξιούχου δασκάλου Σπύρου Αντωνόπουλου" αναφέρει ο Τάσος Σταυρογιαννόπουλος, Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας.

Όπως επισημαίνει ο κ. Σταυρογιαννόπουλος "ο Σπύρος υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα, εφόσον πέραν από την ανεκτίμητη προσφορά του στους μαθητές του και στα σχολεία που υπηρέτησε στην πλούσια εκπαιδευτική και διοικητική του διαδρομή, υπηρέτησε με σπάνια συνέπεια και με εξαιρετικά ασύγκριτη προσφορά τα συνδικαλιστικά όργανα των δασκάλων, καθώς και το Σύλλογο και την Ομοσπονδία των συνταξιούχων. Όλη του η ζωή ήταν αγώνες, προσφορά και ανιδιοτέλεια. Ήταν πράγματι ένας ασυμβίβαστος αγωνιστής της δημοκρατίας, της εκπαίδευσης και ένας αυθεντικός και γνήσιος υπερασπιστής των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων.

Τον θυμάμαι να πλαισιώνει πάντα με την παρουσία του τις εκδηλώσεις και τις δράσεις της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης των εκπαιδευτικών, της Δ.Α.Κ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας, όπου η παρουσία του και οι συμβουλές τους ενέπνευσαν σε μεγάλο βαθμό τη γενιά μας. Αποτελούσε δάσκαλο των δασκάλων. Η Δ.Α.Κ.Ε. και όλοι εμείς του οφείλουμε πολλά και τον αποχαιρετούμε με απέραντη αγάπη, νοσταλγία και ευγνωμοσύνη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.





