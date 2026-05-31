Λήγει η προθεσμία για το «Σπίτι μου 2»

Ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση για το «Σπίτι μου 2», καθώς η 31η Μαΐου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής αιτήσεων.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο στεγαστικό πρόγραμμα για αγορά πρώτης κατοικίας, καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία χρηματοδότησης.

Το Σπίτι μου 2

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 189973 ΕΞ 2024/16.12.2024 (ΦΕΚ Β’ 6894), όπως ισχύει, η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» είναι η 31η Μαΐου 2026.

Μετά την 31η Μαΐου 2026, δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», και θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Σημειώνεται ότι, για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας, παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.